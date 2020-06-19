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Ekonomi

Dolar/TL, 6,86 seviyesinden işlem görüyor

Yeniakit Publisher
2020-06-19 10:21:59 -
Dolar/TL, 6,86 seviyesinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yatay başlamasının ardından 6,8580'den işlem görüyor.

Dün 6,8350-6,8600 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,16 artışla 6,8562'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yatay başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla dünkü kapanış seviyesinin hemen üzerinde 6,8580'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL sınırlı yükselişle 7,6920'den, sterlin/TL de yüzde 0,2 değer kazancıyla 8,5325'ten satılıyor.

Dolar endeksi, dün 97,6 seviyesine kadar yükselirken, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 97,40 seviyesinde dengelendi. Avro/TL paritesi ise, yüzde 0,1 artışla 1,1215 seviyesinde seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'de cari işlemler dengesi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 6,80-6,87 bandının öne çıktığını söyledi.

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