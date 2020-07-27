Dolar/TL, 6,85 seviyesinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yatay seyirle başlamasının ardından 6,8475'ten işlem görüyor.

Geçen hafta boyunca 6,81-6,86 bandında işlem gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,07 artışla 6,8483'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 6,8475'ten işlem görüyor. Avro/TL, 8,0257 ile 2 yılın en yüksek seviyesini görmesinin ardından şu dakikalarda 8,0190'dan, sterlin/TL de yüzde 0,3 değer kazancıyla 8,7840'tan satılıyor.

Doların diğer para birimlerine karşı düşüşü yeni haftada da devam ediyor. Üst üste 6 işlem günü süren düşüşünü bugüne taşıyan dolar endeksi, 93,84 ile Eylül 2018'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.



Avro/dolar paritesi ise yükseliş eğilimini sürdürerek 1,1725 ile Eylül 2018'den bu yana en yüksek seviyesini görmesi sonrası şu dakikalarda 1,1716'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde sektörel güven endeksleri, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo endeksleri ve ABD'de dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışı, ABD-Çin arasındaki gerilim ve jeopolitik gelişmelerin yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,84-6,86 dar bandının izleneceğini kaydetti.



