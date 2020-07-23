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Ekonomi

Dolar/TL, 6,85 seviyesinden işlem görüyor

Yeniakit Publisher
2020-07-23 10:34:51 -
Dolar/TL, 6,85 seviyesinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 6,8480'den işlem görüyor.

Dün 6,82 - 6,85 bandında işlem gören dolar/TL, günü yüzde 0,4 değer kazancıyla 6,8511'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde hemen altında 6,8480'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 7,9310'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,1 azalışla 8,7130'dan satılıyor.

Doların diğer para birimlerine karşı düşüşü bugün de devam ediyor. Üst üste 4 işlem günü süren düşüşünü bugüne taşıyan olar endeksi, 94,78 ile 4,5 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Avro/dolar paritesi ise yükseliş eğilimini sürdürerek analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 1,16 seviyesini test etti. Parite, 1,1601 ile Ekim 2018'den bu yana en yüksek seviyesini görmesi sonrası şu dakikalarda 1,1580'den işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin yanı sıra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bugünkü Para Politikası Kurulu toplantısının takip edileceğini belirtti.

Veri gündeminde ise yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ABD'nin işsizlik başvurularının öne çıktığını kaydeden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,84-6,86 dar bandının izleneceğini bildirdi.

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