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Ekonomi

Dolar/TL, 6,83 seviyesinden işlem görüyor

Yeniakit Publisher
2020-06-16 10:27:38 -
Dolar/TL, 6,83 seviyesinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından 6,8320'den işlem görüyor.

Haftanın ilk işlem gününde 6,8136-6,8626 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 6,8376'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla dünkü kapanış seviyesinin yüzde 0,1 altında 6,8320'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 7,7520'den, sterlin/TL de yüzde 0,6 değer kazancıyla 8,8330'dan satılıyor.

ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) dün yapılan açıklamada, bankanın İkincil Piyasa Kurumsal Kredi Tesisi (SMCCF) kapsamında şirket tahvili alacağı bildirildi. Dolar endeksi, dünkü düşüşünü bugün de sürdürerek yüzde 0,1 azalışla 96,5 seviyesinde dengelendi. Avro/TL paritesi, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1,1350 seviyesinde seyrediyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, özellikle Çin'in başkenti Pekin'de görülen yeni vakalar nedeniyle ikinci dalga endişelerinin arttığını ve bu gelişmelere ilişkin haber akışının takip edileceğini bildirdi.

Bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında Almanya'da ZEW ekonomik görünüm endeksleri, ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verileri ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının izleneceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,80-6,85 bandının öne çıktığını kaydetti.

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