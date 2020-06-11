Dolar/TL 6,79 seviyesinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,7855'ten işlem görüyor.



Dün 6,76-6,80 bandında seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 6,7767'den tamamladı.



Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla dünkü kapanış seviyesinin yüzde 0,1 üzerinde 6,7855'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 düşüşle 7,7040'tan, sterlin/TL yüzde 0,4 azalışla 8,6050'den satılıyor.



ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kararları sonrası dün 10 Mart'tan beri gördüğü en düşük seviye olan 95,7'ye inen dolar endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla 96,3 seviyelerinde dengelendi.

Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 değer kaybıyla 1,1350 seviyesinden işlem görüyor.



Analistler, Fed'in faizleri uzun süre düşük seviyede tutacağına yönelik Açık Piyasa Komitesi (FOMC) karar metniyle birlikte doların diğer para birimleri karşısında değer kaybettiğini ancak, Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası ekonomilerin hızlı bir şekilde toparlanacağı beklentilerinin törpülenmesiyle küresel risk iştahının olumsuz etkilendiğini kaydetti.

Bugün, yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'nin haftalık işsizlik başvuruları ve Üretici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,70-6,80 bandının öne çıktığını bildirdi.