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Dolar/TL, 5,4690 seviyesinde işlem görüyor

Güne düşüşle başlayan dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla 5,4690 seviyesinde dengelendi.

19 Mart 2019 Salı 09:44
Dolar/TL, 5,4690 seviyesinde işlem görüyor

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 5,4690 seviyesinden alıcı buluyor.

Dün 5,4453-5,4730 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,40 değer kazancıyla 5,4684'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde, 5,4690'dan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,7 artışla 6,2080'den, sterlin/TL de yüzde 0,17 değer kazancıyla 7,2595'ten işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,05 artışla 1,1347, dolar endeksi yüzde 0,08 azalışla 96,4 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında ise İngiltere'de işsizlik, Almanya ZEW endeksleri ve ABD'de fabrika ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,50'nin önemli direnç seviyesi olduğunu belirten analistler, 5,40'ın altında kapanışlar olması durumunda 5,30'un gündeme geleceğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 09:44
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