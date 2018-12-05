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Dolar/TL 5,4350 seviyesinde işlem görüyor

Güne yükselişle başlayan dolar/TL 5,4350 seviyesinde bulunuyor

05 Aralık 2018 Çarşamba 10:28
Dolar/TL 5,4350 seviyesinde işlem görüyor

Dolar/TL güne yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışa göre yüzde 0,84 değer kazancıyla 5,4350 seviyesinde işlem görüyor.

Dün dolar/TL, küresel piyasalarda ticaret savaşına ilişkin iyimserliğin kısa sürmesi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırım hızına dair belirsizliklerin endişesi, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve iç dinamiklerin etkisiyle 5,4575'e kadar yükselse de günü önceki kapanışa göre yüzde 2,60 artışla 5,3899'dan tamamlandı.

Dolar/TL bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışa kıyasla yüzde 0,84 değer kazancıyla 5,4350 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,70 artışla 6,1580 ve sterlin/TL yüzde 0,53 değer kazancıyla 6,8905'ten alıcı buluyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,10 azalışla 1,1327, dolar endeksi yüzde 0,15 artışla 97,11 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı 2019 Para ve Kur Politikası Raporu'nun takip edileceğini belirterek, ABD piyasalarının kapalı olması nedeniyle iç dinamiklerin öne çıkacağını dile getirdi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,50'nin güçlü direnç olarak izleneceğini kaydeden analistler, 5,25'in ise destek konumunda bulunduğunu söyledi.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 10:28
  1. Dolar/TL
  2. döviz
  3. Piyasalar

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