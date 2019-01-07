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Dolar/TL 5,3510 seviyesinde işlem görüyor

Güne yükselişle başlayan dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla 5,3510 seviyesinden alıcı buluyor

07 Ocak 2019 Pazartesi 09:56
Dolar/TL 5,3510 seviyesinde işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla 5,3510 seviyesinden alıcı buluyor.

Geçen haftanın son işlem gününde 5,4873'e kadar yükselen dolar/TL, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 2,4 azalışla 5,3322'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa kıyasla yüzde 0,35 artışla 5,3510 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,48 artışla 6,1125'ten, sterlin/TL de yüzde 0,37 değer kazancıyla 6,8180'den satılıyor.

Analistler, bugün yurt içinde içinde veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da kasım ayı fabrika siparişleri, ABD'de kasım ayı fabrika siparişleri ve aralık ayı ISM imalat dışı endeks verilerinin takip edileceği belirtildi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,50'nin kritik direnç konumunda olduğunu söyleyen analistler, 5,30'un destek olarak izleneceğini, bu seviyenin altında kalıcılık sağlanması durumunda düşüşün ivmeleneceğini dile getirdi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 09:56
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