Dolar/TL, 5,35 seviyesinde işlem görüyor

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 5,3490 seviyesinde dengelendi.

Dün analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 5,40'ı test eden dolar/TL, bu seviyede tutunamayarak düşüşe geçti ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,10 azalışla 5,3501'den tamamladı.

Bugüne yatay başlayan dolar/TL, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında, 5,3490 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 6,0950'den, sterlin/TL ise yüzde 0,3 azalışla 6,7660'tan alıcı buluyor.

Avro/dolar paritesi yatay seyirle 1,1370, dolar endeksi de önceki kapanışının hemen üzerinde, 97,07 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararlarının yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek, veri akışı ve Brexit'e ilişkin gelişmelerin de izleneceğini ifade etti. Ekonomistler, TCMB ve ECB'den faiz değişikliği beklemiyor.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in, dün akşam güven oylamasını kazansa da asıl sorunun, Avrupa Birliği (AB) liderlerinin tekrar müzakere edilmeyeceğini beyan ettikleri anlaşmanın parlamentodan geçmesi için yeterli çoğunluğun sağlanamaması olduğunu kaydeden analistler, bugün AB liderlerinin Brüksel'deki toplantısının takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,38 ve 5,40 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını, 5,30'un ise önemli destek konumuna geldiğini bildirdi.