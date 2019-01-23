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Dolar/TL, 5,3430 seviyesinde işlem görüyor

Güne yükselişle başlayan dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla 5,3430 seviyesinde dengelendi

23 Ocak 2019 Çarşamba 09:48
Dolar/TL, 5,3430 seviyesinde işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 5,3430 seviyesinden alıcı buluyor.

Dün 5,31-5,36 dar bantı içinde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,35 artışla 5,3401'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,05 artışla 5,3430'dan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,20 yükselişle 6,0790'dan, sterlin/TL de yüzde 0,05 değer kazancıyla 6,9210'dan işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,13 yükselişle 1,1365, dolar endeksi ise yatay bir seyirle 96,29 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi verisi ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Para Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında ise ABD'de Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve Avro Bölgesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

İsviçre'nin Davos kasabasındaki 49. Dünya Ekonomik Forumu'ndan (WEF) gelecek haber akışı ve bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştireceği görüşmenin de gündemin odağında bulunduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,31'in önemli destek konumunda bulunduğunu, 5,3550'nin direnç konumuna gelebileceğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 09:48
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