Dolar/TL, 5,3420 seviyesinde işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla 5,3420 seviyesinde dengelendi

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 5,3420 seviyesinden alıcı buluyor. Dün ABD'de resmi tatil nedeniyle piyasaların kapalı olmasının etkisiyle dar bant içinde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,15 azalışla 5,3217'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,39 artışla 5,3420'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,25 yükselişle 6,0690'dan, sterlin/TL de yüzde 0,24 değer kazancıyla 6,8780'den işlem görüyor. Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 azalışla 1,1350, dolar endeksi ise yüzde 0,1 yükselişle 96,40 seviyesinde bulunuyor. Analistler, bugün yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında ise Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezinin (ZEW) açıklayacağı Ekonomik Beklentiler Endeksi ve ABD'de ikinci el konut satışları verisinin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan dolar/TL'de 5,31'in önemli destek konumunda bulunduğunu, bu seviyenin altında kalıcılık sağlanması durumunda düşüşün ivme kazanacağını kaydeden analistler, 5,3550 seviyesinin direnç konumuna gelebileceğini söyledi.

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