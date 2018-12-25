Dolar/TL, 5,32 seviyesinde işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.25 itibarıyla 5,3150 seviyesinden alıcı buluyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD Merkez Bankası'na (Fed) yönelik eleştirilerini devam ettirmesinin dolara değer kaybettirmesiyle dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,55 azalışla 5,2883'ten tamamladı.

Dün yarım gün açık olan ve bugün devam edecek Noel tatiline giren ABD pay piyasalarındaki sert düşüşlerin yatırımcıların risk iştahını azaltmasıyla bugüne yükselişle başlayan dolar/TL, saat 09.25 itibarıyla yüzde 0,5 artışla 5,3150 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,7 artışla 6,0830'dan, sterlin/TL de yüzde 0,6 primle 6,7580'den satılıyor.

Analistler, Trump'ın "Ekonomimizdeki tek sorun Fed" açıklaması ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in hafta sonu bankaların yöneticilerini arayarak likidite yeterliliği ile ilgili görüşmesinin piyasaları olumsuz etkilediğini belirtti.

ABD ve Avrupa'da piyasaların Noel tatili nedeniyle bugün kapalı olacağını hatırlatan analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,3400 ve 5,3870 seviyesinin direnç, 5,2400'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.