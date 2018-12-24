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Dolar/TL 5,31 seviyesinde işlem görüyor

Haftaya düşüşle başlayan dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla 5,31 seviyesinden alıcı buluyor

24 Aralık 2018 Pazartesi 09:53
Dolar/TL 5,31 seviyesinde işlem görüyor

Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla 5,31 seviyesinden alıcı buluyor.

Geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekileceklerini açıklamasıyla 5,2119'a kadar gerileyen dolar/TL, cuma gününü yüzde 1,17 artışla 5,31773'ten tamamladı.

Bugüne düşüşle başlayan dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,12 değer kaybıyla 5,3110 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,08 artışla 6,0510'dan, sterlin/TL de yüzde 0,2 primle 6,7330'dan satılıyor.

Avro/dolar paritesi, yüzde 0,1 artışla 1,1385 seviyesinde dengelenirken, dolar endeksi yüzde 0,2 azalışla 96,8 seviyesinde bulunuyor.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığını anımsatarak, "Başkan Erdoğan, bana Suriye'deki DEAŞ kalıntılarını yok edeceği konusunda kuvvetli bir bilgi verdi. Kendisi bunu yapabilecek bir adam. Ayrıca Türkiye (Suriye'nin) kapı komşusu. Bizim askerlerimiz eve dönüyor." ifadesini kulandı.

Analistler, Başkan Trump'ın Suriye konusundaki açıklamalarının takip edileceğini, küresel piyasalarda Noel tatili nedeniyle işlem hacminin düşük ve dalgalı bir seyrin olabileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL’de 5,24 seviyesinin destek olarak öne çıktığını ifade eden analistler, bu seviyenin kırılması durumunda düşüşün ivme kazanabileceğini dile getirdi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 09:53
  1. Dolar/TL
  2. döviz
  3. Piyasalar

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