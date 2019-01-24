Dolar/TL, 5,2850 seviyesinde işlem görüyor

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla 5,2850 seviyesinden alıcı buluyor.

Dün 5,3561 seviyesine kadar yükselen dolar/TL, küresel piyasalarda dolara olan talebin azalmasının etkisiyle 5,2748'e kadar geriledi ve günün önceki kapanışa göre yüzde 1,1 değer kaybıyla 5,2804'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yatay başlangıç yapmasının ardından yılbaşından bu yana en düşük seviye olan 5,2739'u gördü. Dolar/TL, saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,09 artışla 5,2850'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,26 yükselişle 6,0290'dan, sterlin/TL de yüzde 0,16 değer kazancıyla 6,9140'tan işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi yatay bir seyirle 1,1383, dolar endeksi ise yüzde 0,05 azalışla 96,10 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Avrupa ve ABD'de açıklanacak öncü imalat ve hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ve sonrasında ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamalarının da gündemin odağında olacağını belirten analistler, Davos Zirvesi'nde devam eden oturumlar, Venezuela'ya ilişkin gelişmeler, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakereleri ve Brexit görüşmelerinin de küresel piyasalarda yakından izlenecek konular arasında yer aldığını aktardı.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,25 ve 5,22'nin destek konumuna geldiğini, 5,35'in ise direnç olarak takip edileceğini kaydetti.