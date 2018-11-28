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Dolar/TL 5,26'nın altında işlem görüyor

Dolar/TL saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,38 azalışla 5,2580 seviyesinden alıcı buluyor

28 Kasım 2018 Çarşamba 10:09
Dolar/TL 5,26'nın altında işlem görüyor

Dolar/TL, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,38 düşüşle 5,2580 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün 5,2252 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, 4 günlük düşüş serisini sonlandırarak günü önceki kapanışa göre yüzde 0,50 artışla tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışa kıyasla yüzde 0,38 azalışla 5,2580 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,46 değer kaybıyla 5,9367, sterlin/TL de yüzde 0,31 düşüşle 6,7055'ten işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi dün son iki haftanın en düşük seviyesi olan 1,1278'i görmesinin ardından, bugün yatay bir seyirle 1,13'ün hemen altında dengelendi. Dolar endeksi 0,02 azalışla 97,34 seviyesinde.

Analistler, yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının ve ABD'de açıklanacak 3. çeyrek büyüme verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL 5,40'ın altında kalındığı sürece düşüş eğiliminin süreceğini dile getiren analistler, 5,20 ve 5,10 seviyelerinin gündeme gelebileceğini söyledi.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 10:09
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