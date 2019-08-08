Dolar/TL 4 ayın en düşük seviyesine geriledi

Dolar/TL, 5,4790 ile son dört ayın en düşük seviyesini gördü. Önceki gün, 5,50-5,59 bandında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, günü yüzde 0,9 değer kaybıyla 5,5205’ten tamamladı. Dolar/TL, dün de güne düşüşle başlayarak 5,4861’den işlem gördü. Gün içerisinde düşüşünü sürdüren dolar saat 18.00 itibarıyla 5,4790 ile son dört ayın en düşük seviyesini gördü. Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin gelişmelerin piyasaların odağında olduğunu ifade ediyor.