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Ekonomi Dolar/TL 32,31 seviyesinden işlem görüyor
Ekonomi

Dolar/TL 32,31 seviyesinden işlem görüyor

Yeniakit Publisher
2024-03-28 10:05:00 -
Dolar/TL 32,31 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 32,3130 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,3 artışla 32,2729'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 32,3130'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 34,9620, sterlin/TL yüzde 0,5 düşüşle 40,8030 seviyesinde bulunuyor.

Dün yüzde 0,1 yükselişle günü 104,4 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 104,3'te bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini kaydederek, bugün ABD'de büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleştiğini belirtti.

Dün piyasalar kapandıktan sonra açıklamalarda bulunan Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, faiz oranlarını düşürmek için aceleye gerek olmadığını ve faiz indiriminden önce "en az birkaç ay daha iyi enflasyon verileri" görmek istediğini söyledi.
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Waller'ın bu açıklamalarının ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in ilk faiz indirimine haziranda gitme ihtimali yüzde 64'e geriledi.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantı Özeti, yurt dışında ise ABD'de büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini vurgulayarak, teknik açıdan dolar endeksinde 104 ve 103 puanın destek, 105 ve 106 puan seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

 

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