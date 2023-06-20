Dolarını bozdurmayan pişman! İslam Memiş son tahminini ilan etti: çileden çıktı, bas bas bağırdı

Dolarda düşüş trendi yaşanmaya başladı. 24 liraya yaklaşan dolar/TL kuru 20 Haziran Pazartesi gününe düşüşle girdi. Döviz konusunda her fırsatta uyaran İslam Memiş’ten flaş paylaşımlar geldi. Elinde doları olan koşsun! Zarar kapıda

İslam Memiş, elinde dolar ve Euro olanlar için uyarı geldi. TL’ye geçmeyenler için paylaşım yapan Memiş, son kez uyardı. Elinizdeki dolarlar buharlaşabilir! Zarar etmek istemeyenlere İslam Memiş, çağrıda bulundu.

DOLARINI BOZDURMAYAN YANDI! MEMİŞ’TEN SON UYARI

Dolar ve euroda yükseliş devam ederken, yeni haftaya dolar düşüşle başladı. Dolarını sattığını belirten İslam Memiş, TL’ye geçmeyenler için flaş duyuruda bulundu

İşte İslam Memiş’in o paylaşımları:

“Size TL’ye geçmeyin, uçacak mı demişler di?“

“Devletin bize ne zaman ihtiyacı olursa biz o vakit orada olacağız.

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Mayası bozuklar yine size ne dedi?

“Dövizinizi, altınınızı satmayın, inanmayın”

Şimdi o mayası bozuklara cevap verebilirsiniz.

Türk devletini itibarsızlaştırmak için mücadele eden mayası bozuk klavye maymunlarının sonunu göreceksiniz.“

Yüzde 34'lük zamla birlikte yeni asgari ücret 11 bin 402 TL'ye çıktığını hatırlatan İslam Memiş, Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın Eylül ayındaki Orta Vadeli Program'ına dikkat çekti.

"EYLÜL AYINA ODAKLANMAK LAZIM"

Politikacıların asgari ücreti 500 dolar seviyesinde tutmaya çalıştığını söyleyen Memiş, "Benim kişisel beklentim 10 bin 600 lira civarıydı. Biliyorsunuz dolar kurunun yüksek olmasıyla birlikte bu oranı yüzde 34 civarında dengelediler. Özellikle dolar bazlı bakmak lazım. 488 dolar civarında olan asgari ücretin 500 dolara çıkarmak için döviz kurunun gerilemesi lazım.

Orta Vadeli Program'ın açıklanacağı tarih olan Eylül ayına odaklanmak lazım. Eylül sonrası enflasyon ile mücadelenin ne kadar kalabileceği ve poziitf yönde etkilenebileceği hepimiz göreceğiz. Tabii seçim öncesinde Türkiye'nin maliyetleri vardı. Bunlar deprem maliyeti ve seçim maliyeti..." dedi.

"İŞSİZLİK RAKAMLARI KONUSUNDA TEDİRGİNİM"

Yeni asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte işverene çıkan maliyeti de söyleyen Memiş, işsizlik rakamlarına dikkat çekerken, "Aslında asgrai ücrette tarafları memnun eden bi sonuç çıktı ama benim özellikle üzerinde durduğum konu işsizlik rakamları. İşsizlik rakamları konusunda aslında tedirginim. 13 bin 415 TL olan miktarın 2 bin 12 TL'si SGK işçi kesintisi oluyor. Bu da net 11 bin 402 TL'ye denk geliyor. Bunun işverene maliyetine baktığımızda 15 bin 762 TL'ye denk geliyor. Bu oran arttıkça işsizlik oranlarına yansıyacaktır diye düşünüyorum. Diğer önemsediğim konu ise; çalışma saatlerinin güncellenmesi. Buradaki farklar işsizliğe yansıyabilir" tahmininde bulundu.

FED FAİZ KARARI - ONS ALTIN

ABD Merkez Bankası (FED) faizi sabit tuttması ve 15 ay sonra 'pas' geçme kararını değerlendiren Memiş, "Haziran ayı içerisinde yatırımcılara 1910 dolar seviyesini işaret ettim ve Haziran ayı içerisinde düşüşler görebiliriz. İki direnç seviyemiz var biri 1960 dolar ve 1980 dolar dirençleri... Şu anda 1946 dolar seviyesinde ons altın ve ben Haziran sonuna kadar 1910 dolar seviyesini bekliyorum. Bu direnç noktasına ulaşılınca yeni yorum yapmak daha doğru olur. Yılın üçüncü çeyreğine baktığımızda 2150, 2250 ve 2300 dolar seviyeleri masada...

Nedenlere baktığımıda FED'in faiz kararlarında stabil duruma geçmesi, küresel ekonomilerde güvenli limana yönelim olması diyebiliriz. Bunlar ONS altını etkileyecektir ve alım fırsatları olacaktır" dedi.

PARA POLİTİKASI KUR TOPLANTISI

Piyasaların Merkez Bankası'nın yüzde 8.5 olan faizi artıracağı yönündeki tahminlere dikkat çeken Memiş, "TCMB faiz kararını açıklayacak ve piyasaların öngörüsü ise faiz artırımı yapacağı yönünde. 500 baz puan da bekleyen var 800 baz puan da bekleyen var. Benim tahminim ise 800 baz puanlık faiz artırımı yönünde. 1000 Baz puan üzerinde olursa sürpriz olur. 500-600 dolaylarında olursa ise yeterli görülmeyebilir" ifadelerini kullandı.

TUZAKLARA DİKKAT!

"Yurt dışındaki finas çevrelerinden raporlar gelmeye devam ediyor ama bunlar algısal bir durum. Beklentileri yükseltiyorlar. Bu tamamen bir tuzaktır ve iyi niyetli raporlar değildir

TCMB Başkanı ve Hazine ve Maliye Bakanı'nın vereceği mesajlar şeffaf olacaktır. Faiz kararına 2 gün kala piyasada iyimser bir hava var. 9 günlük resmi tatile çıkıyoruz ve Türk Lirası talebi artacak. Bununla birlikte MB'nin faiz kararını görürsek kısa vadeli bir iyimserlikten bahsedebiliriz."

FAİZ ARTIRIMI SONRASI DÖVİZ NE OLUR?

"Ben daha önce yaptığım uyarılarda 22,80 seviyesine dikkat çekmiştim. Tabi faiz kararı oranını gördükten sonra 22,80 ile mi yoksa 21,80'e kadar düşüş mü olacak bunu bilemiyoruz. Burada bir tahmin yapamıyoruz.

Dolayısıyla 22,80'de takip edeceğim ve piyasalardaki iyimserlik devam eder, faiz artırımları gelirse dolar kurundaki düşüşlerin 21,80'e kadar düşeceğini söyleyebilirim. Bu düşüşlerin kısa vadeli olacağını düşünüyorum. Döviz ile ticaret yapanlar ve borcu olanlar bunları kapatmalı. Ben uzun vadede dolar için 24-25 TL seviyelerini bekliyorum."

YIL SONU DOLAR?

Yıl sonu döviz beklentisini açıklayan Memiş, "Benim beklentim 25 TL seviyesinde. Çünkü dolar endeksi zayıflıyor. Euro-Dolar paritesi 1,09 seviyesinde ben bunu 1,15 seviyesine kadar yükseliş bekliyorum. İçerde faiz artırımını da hesaplarsak ben 24-25 TL üzerinde bir yükseliş beklemiyorum" dedi.(tgrt)

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