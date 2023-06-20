Altını ve doları elinde, bankada, yastık altında olanlar hemen kontrol edin! Gram altın için rekor oran günü

Altın, daha fazla parasal sıkılaştırma ve azalan güvenli varlık talebinin fiyatları baskı altında tutması nedeniyle, haftayı düşüşle kapatmasının ardından yatay seyretti.

Spot altın ons başına 1.955 dolar seviyesine yakın seyrediyor. Ons altın ve bankalar arası Dolar/TL kuru üzerinden yapılan hesaplamalara göre gram altın ise rekor seviyelere yakın seyrederek 1.490 TL’den alıcı buluyor.

Çeyrek altın 2.440 lira, Cumhuriyet altını da 9.880 liradan satılıyor.

Altın, Fed ve Avrupa Merkez Bankası’nın faizleri yükseltmeye devam edeceğine dair işaretlerle geçtiğimiz hafta yüzde 0,2 gerilemişti. Değerli metal bu ay ağırlıklı olarak 1.940-1.980 arasında dar bir aralıkta işlem gördü.

Altın ve diğer güvenli varlıklar, Çin-ABD ilişkilerinde buzların eridiğine dair işaretler ve Çin’in zayıflayan toparlanmasını desteklemek için daha fazla teşviki serbest bırakacağına dair iyimser havanın ardından piyasaların riskli varlıklara yönelmesiyle ivme kazanmakta zorluk çekiyor.

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