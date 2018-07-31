Doların yine ateşi çıktı!

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 4,9140 seviyesinde dengelendi.

Dün özellikle günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden ve 4,9086'yı gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 4,8812'den tamamladı.

Bugüne yükselişle başlayan ve 4,92'yi test eden dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,77 artışla 4,9140 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,8 yükselişle 5,7611'den, sterlin/TL de yüzde 0,7 değer kazancıyla 6,4595'ten satılıyor.

ENFLASYON RAPORU BELİRLEYİCİ OLACAK

Analistler, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak yılın 3'üncü Enflasyon Raporu'nun piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirterek, yıl sonu ve 2019 için enflasyon öngörüleri ile TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın iletişiminin takip edileceğini dile getirdi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 4,92'nin direnç konumuna geldiğini ifade eden analistler, 4,8550'nin destek konumunda olduğunu söyledi.