Doların sonu geliyor! İki ülke doları bıraktı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Birinci Asya Dairesi Direktörü Georgiy Zinovyev, “Rusya-Çin işlemlerinde ulusal para birimlerinin payı oldukça hızlı bir şekilde artıyor. 2022'nin başında yüzde 25 civarında olan bu oran, şu anda yüzde 80'in üzerinde” dedi.

Moskova Borsası'nda ruble/yuan ticaretinin uzun süredir ABD doları cinsinden işlem hacmini aştığını belirten Zinovyev, Rus ve Çinli ekonomi operatörlerinin Batılı ülkelerin 'toksik' para birimlerinden büyük ölçüde uzaklaştığını ve daha güvenilir ödeme aracı olarak ruble ve yuanı tercih ettiklerini vurguladı.

Diplomat, uluslararası siyasi ve ekonomik istikrarsızlığın finansal kurumların faaliyetlerini etkilemesine rağmen, Rusya ve Çin hükümetlerinin çalışmaları sonucunda geliştirilen araçların ‘gerekli tüm operasyonları mümkün olduğunca kolaylaştırmayı’ mümkün kıldığını kaydetti.

Odatv

ÖNE ÇIKAN VİDEO