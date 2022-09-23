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Ekonomi Doların fiyatını görenler gözlerine inanamadı! O karar sonrası bakın ne oldu
Ekonomi

Doların fiyatını görenler gözlerine inanamadı! O karar sonrası bakın ne oldu

Merkez Bankası'nın dün politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 12'ye düşürmesinin ardından doların yükselişi sürüyor. Dolar bugün tarihinin en yüksek seviyesine çıkarak yeni bir rekor daha kırdı.

Yeniakit Publisher
2022-09-23 12:08:00 -
Doların fiyatını görenler gözlerine inanamadı! O karar sonrası bakın ne oldu

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası doların ateşi düşmüyor. Dolar, TL karşısında gün içinde değer kazancını artırarak tarihi rekorunu bir kez daha kırdı.

Dün Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası gün içinde 18,40'la rekor kıran dolar, bugün 18,4042 liraya gelerek tarihi zirvesini yeniledi. Dolar daha sonra ise 18,39 lirada dengeye geldi.

 

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