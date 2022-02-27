Doların fırlamaması için harekete geçtiler! Rusya depremi yaşıyor

Perşembe günü tarihinin en sert düşüşünü yaşayan rubleyi koruyabilmek için devreye giren Rusya Merkez Bankası'nın piyasaya toplamda 7 milyar dolardan fazla döviz sattığı hesaplanıyor.



PSB analistlerine göre, 24 Şubat Perşembe günü Merkez Bankası borsadaki altın rezervlerinden 2 milyar dolara kadar sattı. Regülatör, doların 89.6 ruble ile rekor seviyeye yükselmesi ve euronun 100 rubleyi aşmasının ardından döviz müdahalelerinin başladığını duyurmuştu.



Merkez Bankası, devamında para takası işlemleri yoluyla bankacılık sistemine 5,4 milyar dolar daha enjekte etti.



Alfa-Bank uzmanları, 640 milyar dolarlık toplam rezervi içinde Merkez Bankası'nın doğrudan dolar likiditesinin ancak 100 milyar dolar civarında olduğunu tahmin ediyor.



Bu rakam, rublenin ilk yaptırımlardan korunmaya çalışıldığı 2014 krizine kıyasla 1,5 kat daha az.



Günün önceki gelişmeleri:



Kremlin'den "müzakereler için Kiev'e heyet gönderilebileceği" açıklamasının gelmesiyle ruble hızla değer kazandı. Saat 16.24'te dolar 82,6 rubleye, euro 92,2 rubleye indi. Moskova borsası yüzde 18 artıda. Petrol fiyatı da 98 dolara geriledi.



Piyasalar bu açıklamayı "Savaşı sona erebileceği ve Ukrayna'nın NATO iddiasından vazgeçip tarafsızlık statüsüne razı olmasıyla ortalığın sakinleşeceği" yorumuyla karşıladı.



Daha sonra Putin'in Ukrayna ordusunu yöneyimi ele almaya çağıran ve müzakere ihtimalini azaltan sert açıklamasına rağmen ruble zayıflamadı.



Sabahki gelişmeler:



Perşembe günü yüzde 35'le tarihi düşüşü yaşayan Rusya'daki borsa endeksleri, cuma günü sert yükselişle açıldı. Batı'dan açıklanan yaptırımlara rağmen hisse senetleri kayıplarını geri almaya başladı.



Bu sabah ruble bazlı MOEX endeksi yüzde 22.48 artışla 2520 puanı geçti.



Dolar bazlı RTS endeksi yüzde 24,8 artarak 926,8 puana yükseldi.



Dolar 83, euro 93 rubleye kadar geriledi.