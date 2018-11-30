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Doların düşmesini hazmedemediler!

Türkiye'ye yönelik başlatılan döviz operasyonuyla ülkenin çökmesini bekleyen ve hezimete uğrayan Türkiye düşmanı kaos çığırtkanı bazı yayın organları, dolar gerileyince 'Dolar neden düşüyor?' haberlerini yapmaya başladı.

30 Kasım 2018 Cuma 11:13
Doların düşmesini hazmedemediler!

Gezi Parkı olayları, 17-25 Aralık operasyonları ve 15 Temmuz darbe girişimiyle Türkiye'ye diz çöktüremeyenler, son olarak ülkemize ekonomik operasyon düzenledi. ABD'nin öncülüğünü yaptığı şer odakları Türkiye ekonomisini çökertmek için bir takım yollara başvurdu. Saldırılar sonrasında Türk Lirası değer kaybederken dolar Ağustos ayı içerisinde 7 liranın üstüne çıktı.

Dolar yüzde 40 değer kaybetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önderliğinde hükümetin ekonomik savaşa karşı aldığı önlemler spekülatörlerin heveslerini kursaklarında bıraktı. 7,20'leri gören dolar alınan önlem ve atılan adımlarla bugün 5,15 seviyesine kadar geriledi. Ekonomistler ise doların 5 liranın altına inebileceğini belirtiyor.

Malum medya rahatsız oldu

Ülkemizin parasının değer kaybetmesi için spekülatörlere çanak tutarak kaos çığırtkanlığı yapan Cumhuriyet, T24, Gazete Duvar ve ODA TV gibi yayın organları, doların 7 lirayı aşdığı dönemde Türkiye'ye yapılan operasyonları alkışlarken düşünce hayal kırıklığı yaşadı.

'Dolar neden düşüyor?'

Yıllardır tüm yapılanlara rağmen diz çökmeyen Türkiye'nin döviz operasyonuyla diz çökeceğini sanan ve sonrasında hezimet yaşayan bazı medya organları dolar 5 lira seviyelerine gerileyince bu kez 'Dolar neden düşüyor?' haberlerini yaparak niçin yükselmediğini sorgulamaya başladılar.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 11:13
  1. Cumhuriyet
  2. T24
  3. gazete duvar
  4. oda tv
  5. dolar neden düşüyor

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