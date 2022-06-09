Doların çakılacağını ısrarla söyleyen Necmettin Batırel’den yeni çıkış: Karar sizin

Necmettin Batırel Türkiye gazetesindeki köşesinde 'Başka sözüm yok! başlıklı yazısında çarpıcı ifadeler kullandı.

Batırel, Türkiye'nin yakın bir zamanda çok büyük itibar kazanacağını söyledi.

İşte Batırel'in o yazısı:

Suriye’nin sınır ötesine yapılacağı resmen açıklanan operasyon için Rusya’nın kontrol ettiği hava sahasını açması gerekiyor. Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine şiddetle karşı çıkması sonrası 8 Haziran’da Ankara’ya gelecek olan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, bu konudaki onayı verecek, harekât başlayacak. ABD için artık YPG’nin fazla bir önemi kalmadı, orada sorun çıkmayacak. Terör örgütünde bu yüzden büyük panik başladı bölgeden kaçıyorlar. Mehmetçik yeni bir zafer destanı daha yazacak...

Dünyanın gıda krizine düştüğü bir sırada Ukrayna’dan tahıl yüklü gemilerin çıkışı konusunda Türkiye ve Rusya anlaştı. Lavrov’un gelişiyle tahıl konusu netleşecek. Ukrayna'da şu anda ihraç edilemeyen yaklaşık 10 milyar dolar değerinde 20 milyon ton tahıl var. Bizim Ukrayna buğdayına ihtiyacımız yok, bu yıl 20 milyon ton buğdayımız olacak. Ama Türkiye Avrupa’ya gıda köprüsü olacak. Dev bir sıkıntının çözülmesinde başrol oynayarak büyük itibar kazanacak...

5 milyon memur ve emekli ile birlikte 2 milyon çiftçi sevincinden yerinde duramıyor. Bu rakamı 4’le çarpın 28 milyon aile bayram ediyor. Yıllardan beri memurların en büyük sıkıntısını yine Cumhurbaşkanı Erdoğan çözdü. Ek gösterge 3000’den 3600’e yükseltildi... Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalem. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor… Çiftçinin hakkı da fazlasıyla verildi. Arpanın tonu 6 bin lira, buğdayın tonu 7 bin 50 liradan alınacak. Geçen sene arpanın tonu 1.775, buğdayın 2.250 liraydı. 3 kat fazla fiyat verildi. Çiftçinin hakkı ödenmez onlar bizim hayat damarımız...

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GEL ADAY OL: “BENİ KALBİMDEN VURDUN”

-Siyaset benim işim değil, ama ortaya bilinmeyenli bir denklem çıktığı için birkaç satır karalamak istedim...

Başkan Erdoğan Kılıçdaroğlu’nu “Sıkıysa açıkla Cumhurbaşkanı adayı mısın değil misin?” diyerek fena hâlde köşeye sıkıştırdı. Adamcağız aday olmayı can-u gönülden istiyor, ama "icazet" alamadığı için cevap veremiyor. "6’lı Masa"nın da eli kolu bağlandı. Şimdi Kılıçdaroğlu’nu aday olarak gösterseler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözünü dinlemiş olacaklar. Aday göstermeseler Erdoğan’dan korkmuş olacaklar. Başka bir aday ilan etseler, CHP’lilerin desteğini kaybedecekler. Akşener “Ben Cumhurbaşkanı değil Başbakan adayıyım” diyerek kapıyı baştan kapattı, kendini bağladı. Babacan "Ben tek başıma aday olacağım" diyerek ittifakın ilk böleni oldu. En büyük golü Türk siyasetini dışarıdan koordine etmeye çalışan büyükelçiler yedi! Şimdi yeni bir strateji izlemek için nasıl plan yapacaklarını şaşırdılar...

Araştırma şirketleri yeni bir anket yapmış, halka şu 2 soru sorulmuş: Erdoğan deyince aklınıza ne geliyor? Cevap:

Maneviyat, hizmet, dev proje, tarihî eser, inanç, azim, doğruluk, vaadine sadakat, başarı, güç…

Kılıçdaroğlu’nun ismini duyunca ne düşünüyorsunuz? Cevap:

Yalan, iftira, hakaret, tehdit, sözünde durmama, şantaj...

Karar milletindir. Başka sözüm yok!