"Doların bugünkü karşılığı en fazla 4 liradır"

AK Partinin 17. kuruluş yılı dolayısıyla AK Parti Amasya İl Başkanlığı tarafından düzenlen programda konuşan AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, küresel güçlerin ülkede ekonomik olarak yaptırım ve diz çöktürme girişimlerinin açıkça görüldüğünü bildirdi.

'FİNANSAL İŞLEMLERLE TERBİYE EDEMEZSİNİZ'

Bostancı, finansal araçlarla Türk milletinin dize getiremeyeceğini belirterek, şunları ifade etti:



"Türkiye'nin ekonomik gerçekliğine bakarsak, doların bugünkü TL olarak karşılığı 3.8, 3.9 liradır en fazla 4 liradır. Yani bir ülkenin ticari hacmini, gayri safi milli hasılasını hesaba kattığınızda onun dış ödemelerde bir denge olarak kullandığı bu rezerv paranın TL olarak karşılığı 3.8, 3.9'dur, en fazla 4 liradır. Şunu unutmayalım finansal araçlarla Türkiye gibi ülkeleri terbiye etmek, terbiye etmek için bir rezerv parayı belli bir noktada tutmak mümkün değildir. Eğer bir ülkenin üretim kapasitesi varsa, bir ülkenin dünya ticaretinden aldığı anlamlı bir pay varsa, bir ülkeni belli bir gelişmişlik düzeyi varsa, o ülkeyi siz bir takım finansal işlemlerle terbiye edemezsiniz."

'GÜÇLÜ VE KUDRETLİ OLMA YOLUNDA İLERLEYECEĞİZ'

Türk milletinin ekonomik savaşa karşı da dik duracağını ve Türk lirasına sahip çıkacağını aktaran Bostancı, şunları kaydetti:



"Allah'ın izniyle biz kısa zamanda kendi imkanlarımızla bu finansal saldırıları aşacağımıza inanıyoruz. Bu girişimlere eyvallah demeyeceğiz, her şeyden önce Türkiye'nin ekonomik gerçekliği, bu girişimleri reddeder. Güçlü ve kudretli olma yolunda ilerleyeceğiz. İnşallah bu milletin, büyüme, gelişme misyonunu ifade eden AK Parti önderliğinde ve bu misyonun karizmatik lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu ülke, kalkınmaya, gelişmeye, bu bölgede güçlü olmaya, bir dünya gücü olma yolunda devam edecektir. İnşallah hepimiz, bu ülke, bu hedef doğrultusunda koşacağız, el birliği, gönül birliği ve güç birliği edeceğiz."