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Ekonomi Doların ardından Bitcoin tarihi rekorunu kırdı!
Ekonomi

Doların ardından Bitcoin tarihi rekorunu kırdı!

Dolar/TL'deki sert hareketlilik kripto para piyasalarına da yansıdı. Bitcoin tarihi rekorunu kırdı.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 07:29:00 -
Doların ardından Bitcoin tarihi rekorunu kırdı!

Asya piyasalarının açılmasından sonra Dolar/TL'nin yüzde 15 gibi bir oranda yükselmesinden sonra kripto para borsası da heraketlendi.

Bitcoin/TL fiyatı hızla 440 binin üzerine çıktı ve Binance borsasında 460 binleri geçerek tarihi rekorunu kırdı. Böylelikle bir Bitcoin yarım milyona yaklaşan bir
değere çıktı.

Gece yarısı yoğunluk yaşanan kripto para borsalarında hesaplar kilitlendi. Bitcoin/TL gece saat 00.46 sularında 455 bin seviyelerinde dalgalanmayı sürdürdü.

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