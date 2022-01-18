Doların 9.5 TL'ye düşeceğini söyleyen Batırel'den yeni bomba

Mart ayı sonunda doların 9.5 TL'ye düşeceğini iddia eden Necmettin Batırel, Türkiye ekonomisinin iyiye gitmesine rağmen, bir kısım çevrelerin algı operasyonlarıyla karanlık bir tablo çizdiğini belirtti. Türkiye gazetesindeki yazısında, "Alınan kararları beğenmiyor, onları sürekli eleştiriyor, yerden yere vuruyor, ülkenin battığını söylüyorlarsa, bilin ki Türkiye doğru kararlarla doğru yolda hızla ilerlemektedir" diyen Batırel, "Düşman neyi methediyorsa bizim için zulüm, neyi yerin dibine batırıyorsa bizim için refahtır. Nokta!" ifadelerini kullandı. İşte o yazı:

"Türkiye bugüne kadar görülmemiş bir ekonomik modele geçti. 20 günde banka mevduatlarında müthiş bir artış yaşanıyor. Her gün 10 milyar lira artan TL korumalı hesap 140 milyar liraya dayandı. Türk lirası değer kazanıyor. 5 yıllık risk primi 621’den 542'ye geriledi. Otellerde rezervasyonların %70’i şimdiden doldu. Organize sanayi bölgelerinde işletme alanı kalmadı. 2022 yılında 3 bin 134 proje ile 184,3 milyar liralık yatırım gerçekleşecek. Peki uluslararası medya bu sistemi nasıl görüyor? Tek tek topladım, bakın ortaya nasıl bir tablo çıktı?

IMF eski Başkan Yardımcısı Krueger: "Erdoğan, teorilerini ısrarla uygulamayı sürdürürse Türkiye ekonomisinin görünümü daha da kararacak."

İngiliz Financial Times: “Cumhurbaşkanı Erdoğan artan enflasyon ile ekonomiyi yönetememesi önceki yıllardan olmadığı kadar zayıf görünmesine yolaçıyor.”

Washington Post: “Erdoğan'ın düşük faiz ile ilgili açıklamaları ve hamleleri oy oranını azalttığı bilimsel bir araştırma ile ortaya kondu.”

Time dergisi: "İşsizlik ve enflasyon yüksek, TL zayıf ve kırılgan fakat Erdoğan geleneksel ekonomi yönetimini reddediyor.”

Capital Economics: "Son on yılda Türkiye’nin temel direği olarak kabul edilen kamu maliyesi, şimdi çökme riskiyle karşı karşıya.”

The Economist: "Yeni kur korumalı mevduat hesabı Türkiye ekonomisini düzlüğe çıkarmaya yetmeyecek.”

Foreign Policy: “2022’de kötüleşmesi beklenen ekonomi, Erdoğan’ı erken seçime zorlayabilir...”

Yabancı medya neden bu tavır içine girdi? Bir defa hükûmet faizleri 4 ayda 500 baz puan indirerek, sıcak para baronlarının suyunu kesti! %11 ile dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi üuvanını ele geçirdi... Savunma sanayiinde devrim gerçekleştirdi. Bugün Türkiye’yi hiçbir devletin sahip olmadığı 3 sondaj ve sismik araştırma gemisine kavuşturdu. Libya’da, Suriye’de, Kafkasya’da ve Orta Doğu’da bölgesel güç hâline getirdi. Mısır, İsrail ve Suudi Arabistan’la yeni sayfa açtı. Ermenistan 13 yıl aradan sonra Ankara ile normalleşmek zorunda kaldı... Avrupa Birliği Türkiye ile ilişkileri güçlendirmek için büyük adım attı... ABD de buna dâhil oldu. Amerika’daki ara seçimleri büyük ihtimalle Cumhuriyetçiler kazanacak, Senato ve Kongre’de Demokratların zayıflaması Ankara'nın elini güçlendirecek... Biden bu yüzden ilişkileri yumuşattı. Rusya ile yakınlaşmamızı istemeyen Pentagon’dan, Türkiye’ye 80 F-35 uçağı satma girişimi var. Halkbank davasında, istinaf mahkemesi bankanın Yüksek Mahkeme'ye başvuru hakkını kullanabilmesi için federal mahkemedeki yargılama sürecini askıya aldı. Birleşik Arap Emirlikleriyle şubat ayında 20 milyar dolarlık yeni bir dev anlaşmaya imza atılacak...

İşte bu yüzden uluslararası medya (azılı düşmanlarımız) sürekli hükûmet aleyhinde yayın yapıyor. Tek bir hedefleri var: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ülkeyi kötü yönetiyor algısıyla halkın gözünde küçük düşürerek seçimleri kaybetmesini sağlamak. Böylece Türkiye’yi krize sokacaklar kendilerine muhtaç hâle getirecekler. Erdoğan kadar kafanıza taş düşsün e mi!..

Sonuç: Bu aç tavukların rüyası bizim için kesin ölçüdür. Alınan kararları beğenmiyor, onları sürekli eleştiriyor, yerden yere vuruyor, ülkenin battığını söylüyorlarsa, bilin ki Türkiye doğru kararlarla doğru yolda hızla ilerlemektedir. Çünkü düşman neyi methediyorsa bizim için zulüm, neyi yerin dibine batırıyorsa bizim için refahtır. Nokta!"