Doları resmen bıraktılar! ABD'ye çok ama çok büyük darbe

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, Rus dış ticaretinde ruble ve yuanın payının yüzde 68'e kadar çıktığını ifade etti.

Çin'in başkenti Pekin'de temaslarda bulunan Reşetnikov, Çin'in başını çektiği Rus dış ticaretinde gelinen nokta hakkında bilgi verdi.

Rus dış ticaretinde gerçek anlamıyla bir yeniden yapılanma yaşandığını belirten Reşetnikov, "Ülkenin ticaret göstergelerine bir bütün olarak bakarsak, ticaretimizin yüzde 68'i ruble ve yuan, Çin'le ticaretimizin ise yüzde 95'i ruble ve yuan cinsinden. Yani bu açıdan, ödemeler, yeni kanallar ve benzeri açısından bakıldığında, genel itibarıyla sorun çözüldü" dedi.

'Rusya-Çin ticareti yıl sonunda 220 milyar dolara çıkacak'

Rusya ve Çin arasındaki ticaretin hızlı bir şekilde arttığını ve yıl sonunda 200 milyar seviyesinin aşılacağını söyleyen Reşetnikov, 2023'ü 215-220 milyar dolar seviyesinde tamamlamayı beklediklerini bildirdi.

Reşetnikov'un verdiği rakamların elde edilmesi halinde Rusya ve Çin, iki ülkenin liderleri tarafından koyulan '2024'te 200 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşma' hedefini vaktinden önce gerçekleştirmiş olacak.

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Özellikle BRICS grubu nezdinde doların uluslararası ticaretteki payını azaltmak için yoğun çaba sarf eden Rusya ve Çin, dedolarizasyon sürecinin başat aktörleri konumunda. Rusya Merkez Bankası, temmuz ayında yayınladığı raporda, Çin'in para birimi yuan'ın dış ticaret işlemlerindeki payının artmaya, dolar ve euronun payının ise azalmaya devam ettiğini vurgulamıştı.