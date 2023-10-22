  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Emekliler! Dikkat çeken araştırma sonuçlarına göre, emekliler için en iyi Avrupa ülkesi Hollanda! Belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüştü

Parasını Kur Korumalı Mevduata yatıranlar dikkat! Cem Küçük tarih verdi

Bahçeli'den Gazze açıklaması: Tahammül sınırlarını çoktan aştı

Bir Arap ülkesi daha İsrail-Filistin savaşına müdahil oldu: Sonuçlarına katlanacaklar

Arjantin'den duyurdu: Ekonomik krizin gölgesinde, görülmemiş değişimler! Halk yeni devlet başkanını seçecek

İsrail ve ABD'nin Türkiye planı deşifre oldu! İstihbarat Servisi şefi skandalı duyurdu

Meksika'da yapılan uyarı: kıyamet gibi dev Norma Kasırgası geliyor diye ilan etti! Hala binlerce turist var uyarısı

130 mağazası olan giyim devi iflas etti! Binlerce kişi işsiz kalacak

İsrail-Filistin savaşı sürerken emekli albaydan dehşete düşüren uyarı: İran her an Türkiye'yi vurabilir
Ekonomi Doları resmen bıraktılar! ABD'ye çok ama çok büyük darbe
Ekonomi

Doları resmen bıraktılar! ABD'ye çok ama çok büyük darbe

Yeniakit Publisher
2023-10-22 01:09:00 -
Doları resmen bıraktılar! ABD'ye çok ama çok büyük darbe

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, doları resmen bıraktıklarını açıkladığı verilerle duyurdu.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, Rus dış ticaretinde ruble ve yuanın payının yüzde 68'e kadar çıktığını ifade etti.

Çin'in başkenti Pekin'de temaslarda bulunan Reşetnikov, Çin'in başını çektiği Rus dış ticaretinde gelinen nokta hakkında bilgi verdi.

Rus dış ticaretinde gerçek anlamıyla bir yeniden yapılanma yaşandığını belirten Reşetnikov, "Ülkenin ticaret göstergelerine bir bütün olarak bakarsak, ticaretimizin yüzde 68'i ruble ve yuan, Çin'le ticaretimizin ise yüzde 95'i ruble ve yuan cinsinden. Yani bu açıdan, ödemeler, yeni kanallar ve benzeri açısından bakıldığında, genel itibarıyla sorun çözüldü" dedi.

'Rusya-Çin ticareti yıl sonunda 220 milyar dolara çıkacak'

Rusya ve Çin arasındaki ticaretin hızlı bir şekilde arttığını ve yıl sonunda 200 milyar seviyesinin aşılacağını söyleyen Reşetnikov, 2023'ü 215-220 milyar dolar seviyesinde tamamlamayı beklediklerini bildirdi.

Reşetnikov'un verdiği rakamların elde edilmesi halinde Rusya ve Çin, iki ülkenin liderleri tarafından koyulan '2024'te 200 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşma' hedefini vaktinden önce gerçekleştirmiş olacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Özellikle BRICS grubu nezdinde doların uluslararası ticaretteki payını azaltmak için yoğun çaba sarf eden Rusya ve Çin, dedolarizasyon sürecinin başat aktörleri konumunda. Rusya Merkez Bankası, temmuz ayında yayınladığı raporda, Çin'in para birimi yuan'ın dış ticaret işlemlerindeki payının artmaya, dolar ve euronun payının ise azalmaya devam ettiğini vurgulamıştı.

"İhracatımız, geçtiğimiz yıl yeni bir rekora imza atarak 254 milyar dolara ulaştı"
"İhracatımız, geçtiğimiz yıl yeni bir rekora imza atarak 254 milyar dolara ulaştı"

Ekonomi

"İhracatımız, geçtiğimiz yıl yeni bir rekora imza atarak 254 milyar dolara ulaştı"

Ruslardan Türkiye itirafı: Artık 200 bin dolar oldu, işler zora girdi
Ruslardan Türkiye itirafı: Artık 200 bin dolar oldu, işler zora girdi

Gündem

Ruslardan Türkiye itirafı: Artık 200 bin dolar oldu, işler zora girdi

Parasını TL’de tutanlar, altını ve doları olanlar dikkat! Necmettin Batırel 26 Ekim'de olacakları sıraladı
Parasını TL’de tutanlar, altını ve doları olanlar dikkat! Necmettin Batırel 26 Ekim'de olacakları sıraladı

Ekonomi

Parasını TL’de tutanlar, altını ve doları olanlar dikkat! Necmettin Batırel 26 Ekim'de olacakları sıraladı

Bitcoin'i olanlar, parasını yatıranlar: Bitcoin fiyatı 30.000 doları test etti! Türk lirası karşısında ise 841.121 TL'den...
Bitcoin'i olanlar, parasını yatıranlar: Bitcoin fiyatı 30.000 doları test etti! Türk lirası karşısında ise 841.121 TL'den...

Ekonomi

Bitcoin'i olanlar, parasını yatıranlar: Bitcoin fiyatı 30.000 doları test etti! Türk lirası karşısında ise 841.121 TL'den...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23