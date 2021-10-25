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Ekonomi Doları olanlar dikkat! ABD'li isimden bomba tahmin
Ekonomi

Doları olanlar dikkat! ABD'li isimden bomba tahmin

DoubLine Capital Başkanı Jeffrey Gundlach, ABD dolarının dünyada tepe noktaya ulaştığını bundan sonra küresek bazda düşüşe geçeceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 09:52:00 -
Doları olanlar dikkat! ABD'li isimden bomba tahmin

DoubLine Capital Başkanı Jeffrey Gundlach, ABD dolarının önde gelen para birimleri karşısındaki değerinin tepe noktasını gördüğünü ve doların buradan aşağı geleceğini savundu.

CNBC'ye yaptığı açıklamada, ABD'de enflasyonun yılın geri kalanında da yükselmesini ve 2022'de yüzde 4'ün üzerinde kalmasını beklediğini de ifade eden Gundlach, enflasyonun 2021'i yüzde 5 seviyesinde bitirmesini beklediğini vurguladı.

Gundlach, "Enflasyonun 2022'de yüzde 4'ün altına geleceğini düşünmüyorum" dedi.

5 yıl vadeli ABD Hazine kağıdı için getiri tahminini 1,25-1,50 aralığında gören Gundlach, emtiaların uzun vadede S&P 500'e göre hala ucuz olduklarını da savundu.

Kaynak: CNBC

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