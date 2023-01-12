Doları olan, olmayan herkesi ilgilendiriyor! Ramazan Kurtoğlu uyardı: Dolara bu yapılırsa savaş çıkar
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, doların ilerleyen yıllarda küresel para birimi olmaktan çıkacağına dair ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Doların ilerleyen yıllarda gücünü kaybedeceği ve yeni para birimlerinin ortaya çıkacağı şeklinde yorumlar yapılıyor.
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu'na göre, doların küresel rezerv para birimi olmaktan çıkması mümkün değil.
Sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşımda bulunan Kurtoğlu, "ABD 1.7 trilyon dolarlık ihracat yapmasına rağmen ülke ekonomisi her anlamda açık veriyor. Bu açığı kapatacak tek şey doların asimetrik gücü, yani küresel sistemin rezerv parası olması.15/08/1971'den beride hiçbir ölçeke bağlı olmadan basılıyor. Bu güce yönelik rekabet savaş çıkarır" dedi.
Ünlü ekonomist Kurtoğlu, doların küresel para birimi olmaktan çıkmasının bir savaş sebebi olduğunu bildiriyor.
Geçtiğimiz aylarda uyarmıştı
Kurtoğlu, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, "Dolar yok oluyor fetvalarına çok itibar etmeyiniz. FED faiz artırdıkça İngiliz Sterlininden Japon Yenine Batıdan Doğuya fakirleşme küreselleşiyor. Para-Faiz-Kur politikaları kortizonlu ilaçlara benzer zamanı-dozu iyi ayarlanmaz ise ölümcül hasar bırakır. Bu para savaşı ve ölümcül" demişti.
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