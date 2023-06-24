'Doları olan biter' demişti! Necmettin Batırel'in son sözleri olay: Dolar kuru 30 lira...

Ekonomist Necmettin Batırel, "Eski Hazine-Maliye Bakanı Nebati seçim sonrası kur 27 - 30 lira olabilir diyerek zaten kapıyı açmıştı" dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Necmettin Batırel, dolar kurunun neden yükseldiğini söyledi.

İşte Batırel'in o açıklamaları:

Merkez Bankası rüştünü ispat etti. Uluslararası fonlar ve bankaların yaptıkları yönlendirmeyi elinin tersiyle itti, “Lider benim” dedi. Aç kurt gibi bekleyen faiz lobisinin hevesi kursağında kaldı. İş dünyası kararı alkışladı, yabancı kuruluşlar hayal kırıklığına uğradı. 20 Haziran tarihli yazımda “Faizin yükselmesi hem üreticiyi hem de tüketiciyi olumsuz etkiler. Vatandaşın borcu artar, Büyüme hızı daralır hem enflasyon hem de cari açık yükselir. Merkez Bankası’ndan 22 Haziran’daki toplantısında en az 25 baz puanlık faiz artışı talep edenlerin amacı sütü kaynatıp kaymağını yemek” demiştim. Bu oyuna gelinmedi, politika faizi %8.5’tan %15’e çıkarılarak şerit değişikliğe yavaş geçildi. Enflasyon %5’e düşünceye kadar parasal sıkılaştırmayı gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak kullanacağım, cari dengeyi iyileştirecek stratejik yatırımları destekleyeceğim, açıklaması yapıldı.

Faizdeki artış büyüme hızı, reel sektör ve ihracatçıyı korumak için sınırlı tutuldu. Bakan Şimşek'in "Piyasa ekonomisi, serbest kambiyo rejimi, dışa açık ekonomi ilkelerine dayalı politika çerçevesi Türkiye’ye çok ciddi miktarda sermaye akımı sağlayacaktır” sözü üzerine kurlar yükselişe geçti.. Ama hisse senetleri buna kulak asmadı, Borsa İstanbul yüksek hacimle 5400 puanı aştı. 2 yıllık gösterge tahvil faizi karar sonrası 16.20’den 15.44’e geriledi. Merkez Bankasının brüt rezervleri 102.8 milyar dolara yükseldi. Net rezervler eksi 3.2 milyar dolardan artı 500 milyon dolara çıktı. Bunlar 1 hafta önceki rakamlar. Kurlardaki yükseliş fon girişinin artmasına yol açacak. Yabancı yatırımcılar yüksek fiyattan dolar/euro bozdurup hisse senedi - tahvil - bono alacaklar. Merkez Bankası piyasalara müdahale etmeyecek, rezervlerdeki artış devam edecek. Eski Hazine-Maliye Bakanı Nebati seçim sonrası kur 27 - 30 lira olabilir diyerek zaten kapıyı açmıştı

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Kur artışını frenlemek için rezervler 140 milyar dolara çıkarılmalıdır. Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek ilk ziyaretlerini Birleşik Arap Emirliklerine yaptı. BAE; Türk enerji, petrokimya, teknoloji, ulaşım, altyapı, sağlık, finansal hizmetler, gıda ve tarım sektörlerine 10 milyar dolar yatırım sözü verdi. Mart ayında BAE ve Türkiye, Abu Dabi'de iki ülke arasındaki ticareti önümüzdeki beş yıl içinde 40 milyar dolara çıkarmayı amaçlayan serbest ticaret anlaşması imzalamıştı. Kurlarda kısa sürede sert düşüş yaşanabilir. Kesinlikle alım yapmayın. Ekonomi yönetimi bağımsızlığını ilan etti. Artık devir değişti. İster beğenilsin ister beğenilmesin Merkez Bankası karar alacak, herkes ona uyacak.. Şimdi sırada faiz artışını destekleyecek olan yapısal reformlar var. Vergi oranları arttırılacak.. Talep denetim altına alınacak. Kamu harcamaları azaltılacak. İthalata dayalı büyümeden vazgeçilecek. İç tasarruflar arttırılacak. Yeni doğalgaz ve petrol kaynaklarının devreye girmesiyle enerji faturamız küçülecek cari açık daralacak.