Doları, benzini solladı! Savulun zamcı Ekrem geliyor
Dolar/TL kuru ile gram altın fiyatlarındaki artışı sollayan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Kart vizesine % 160 zam yaptı.
Yeniakit.com.tr
Dolar/TL kuru ve gram altın fiyatlarındaki artışla benzin zammını sollayan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Kart vizesine % 160 zam yaptı.
Böyle zam görülmedi!
Bir yandan ekonomik veriler üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan çevreler, bir yandan da ellerindeki fırsatı kaçırmayarak, adeta zam için yarışıyor.
CHP'li Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz yıl 5 TL olan İstanbul Kart vize ücretini, % 160 zam yaparak 13 TL'ye yükseltti.