  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Doları, benzini solladı! Savulun zamcı Ekrem geliyor
Siyaset

Doları, benzini solladı! Savulun zamcı Ekrem geliyor

Dolar/TL kuru ile gram altın fiyatlarındaki artışı sollayan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Kart vizesine % 160 zam yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 22:59:00 - 2021-11-22 23:03:44
Doları, benzini solladı! Savulun zamcı Ekrem geliyor

 Yeniakit.com.tr 

Dolar/TL kuru ve gram altın fiyatlarındaki artışla benzin zammını sollayan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Kart vizesine % 160 zam yaptı.

Böyle zam görülmedi!

Bir yandan ekonomik veriler üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan çevreler, bir yandan da ellerindeki fırsatı kaçırmayarak, adeta zam için yarışıyor.

CHP'li Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz yıl 5 TL olan İstanbul Kart vize ücretini, % 160 zam yaparak 13 TL'ye yükseltti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altını olanlar veya bozduracaklar dikkat! İslam Memiş gümüşü tavsiye etti
Ekonomi

Altını olanlar veya bozduracaklar dikkat! İslam Memiş gümüşü tavsiye etti

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Analist İslam Memiş, "Altın sahibi olmak artık kolay olmayacak’’ diyerek gümüşü tavsiye etti.
Taliban'dan Türkiye ile ilgili yeni karar
Dünya

Taliban'dan Türkiye ile ilgili yeni karar

Taliban tarafından yönetilen Afganistan’ın ulusal havayolu şirketi Ariana Afghan Airlines, Ankara'ya uçuşların yeniden başladığını duyurdu...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ekonomik kurutuluş savaşından da zaferle çıkacağız
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ekonomik kurutuluş savaşından da zaferle çıkacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından basın açıklaması yaptı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay