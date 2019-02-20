0553 313 94 23

Dolardaki dalgalanmaya emeklilik freni

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, emeklilik fon büyüklüğünün 95 milyar liradan 300 milyar liraya çıkarılmasıyla döviz kurlarındaki dalgalanmanın azalacağını belirtti. Sincek, “Sermaye piyasalarımıza derinlik gelecek. Altyapı yatırımları ve girişim sermayelerine emeklilik fonlarımız yatırım yapacak” dedi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 06:21
Dolardaki dalgalanmaya emeklilik freni

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Emeklilik fon büyüklüğümüz 95 milyar TL değil de 300 milyar TL olsa kur böyle rahat rahat dalgalanamayacak. Sermaye piyasalarımıza derinlik gelecek. Altyapı yatırımlarına ve girişim sermayelerine emeklilik fonlarımız yatırım yapacak. Yeni girişimlere destek veriyor olacağız” dedi. Katılım Emeklilik, Türkiye’de kamuoyunun sigorta okuryazarlığı düzeyinin ve sigorta bilgisini etkileyen faktörlerin belirlenmesi, Türk halkının sigorta, risk ve emeklilik ile ilgili konulara yönelik algısının ölçülmesi amacıyla “Sigorta Okuryazarlığı Araştırması” gerçekleştirdi.

BES gelecek için güvence

Araştırma çıktılarının paylaşıldığı toplantıda konuşan Sincek, şunları anlattı: “Genel anlamda sigortanın her türlüsünün hayatın her alanını güvenceye alabildiğini ve özellikle BES’in geleceğimizin garantisi olduğunu anlatmamız gerekiyor... Finansal Okuryazarlık çatısı altına ‘Sigorta Okuryazarlığı’nın da alınması gerektiğine vurgu yapmak istedik. ‘Sigorta Okuryazarlığı’ kavramını da bundan böyle gündemde tutmalıyız. Çıktılar arasında aslında tüm durumumuzu özetleyen bir sonuç var. Halkımızın yüzde 72’si bireysel emeklilik ve özel sağlık sigortasının yarar sağladığını düşünüyor ama sigorta sahiplik oranının henüz yeterli seviyeye ulaşmadığını görüyoruz.”

Eğitim masrafları zorluyor

Ayhan Sincek, araştırmaya katılanların yüzde 73,4’ünün “Çocuğumuzun eğitim masraflarıyla ilgili kaygım var” dediğini ancak kaygısı olanların yüzde 76,3’ünün bu konuda bir şey yapmayı tercih etmediğini söyledi. Eğitimi güvence altına almak için Katılım Emeklilik’in ve birçok sigorta şirketinin eğitim sigortaları bulunduğunu vurgulayan Sincek, şöyle devam etti: “Oluşturulan demografik kırılımlar sonucunda, halkımızın yüzde 29’unun; bireysel emeklilik ve özel sağlık sigortasının yarar sağladığını düşündüğünü ancak bir sigorta ihtiyacı olduğunda ne yapacağını ve nereden bilgi alacağını bilmediğini öğrendik.”

Sigorta bilinirliği artırılacak

Ayhan Sincek, BES ve sigorta ürünleri ile ilgili daha bilgilendirici, daha ulaşılabilir materyaller üreteceklerini söyledi. Dijital kanalları sigorta okuryazarlığını artırıcı içeriklerle zenginleştireceklerini belirten Sincek, “İstanbul ile başlamayı hedeflediğimiz eğitimlerimizle Türk halkının ve ekonomimizin ihtiyaç duyduğu tasarruf algısına katkı sağlayacağımıza ve geleceğimizi güvenceye alacağımıza inancımız tam” dedi.

Kaynak: Yeni Şafak

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 06:21
  1. İstanbul
  2. EKONOMİ Haberleri
  3. EKONOMİ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fransız vekilden itiraf gibi protesto: "Fransa Yemen'de öldürüyor"
    1. Fransız vekilden itiraf gibi protesto:..
    2. İstanbul'da yoğun sis
    3. ABD ile Kore arasında kritik görüşme
    4. CHP'de bir kriz daha... Bu kez gençlik..
    5. Dolardaki dalgalanmaya emeklilik freni
    6. Fransa’da binler sokağa döküldü
    7. Cezaevinde çifte kazanç
    8. Gıda israfına milli çözüm
    9. Ortağı ile arkadaşını vurdu, hastane..
    10. Çanakkale'de peş peşe depremler
    11. Paha biçilemiyordu... Ele geçirildi...
    12. İstanbul’da yoğun sis kazalara neden..
    13. İstanbul’da yoğun sis kazaları..
    14. Denizli'de iş yeri yangını
    15. Endonezya'da 5,9 büyüklüğünde deprem
    16. İstanbul’da sis etkili oluyor
    17. Çin’de ev ödevi yapan robot tartışması
    18. İşe gitmeyen adam evinde ölü bulundu
    19. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    20. Katar Suudi Arabistan'ı dini siyasete..
    21. Trump'tan Kuzey Kore açıklaması
    22. İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin..
    23. Irak, Suriye sınırına "takviye güç"..
    24. Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet..
    25. Bursa'da "Sevda Şarkıları" konseri..
    26. Yemen'den BM'ye "Husilerin ihlallerini..
    27. Başkent’te tarihi eser operasyonu
    28. Macaristan ve AB arasında "kampanya"..
    29. "Fransa Yemen'de öldürüyor"
    30. Hudeyde'de Husilerin saldırısında 4..
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Melih Gökçek, CHP'li vekili canlı yayında fena bozdu! "İddiaya var mısın?"
    Melih Gökçek, CHP'li vekili canlı yayında fena bozdu! "İddiaya var mısın?"
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    Artık o otomobillerin ömrü bitiyor... '800 KM olmalı'
    Artık o otomobillerin ömrü bitiyor... '800 KM olmalı'
    CHP petrol arama çalışmalarına karşı çıktı
    CHP petrol arama çalışmalarına karşı çıktı