Dolardaki dalgalanmaya emeklilik freni

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Emeklilik fon büyüklüğümüz 95 milyar TL değil de 300 milyar TL olsa kur böyle rahat rahat dalgalanamayacak. Sermaye piyasalarımıza derinlik gelecek. Altyapı yatırımlarına ve girişim sermayelerine emeklilik fonlarımız yatırım yapacak. Yeni girişimlere destek veriyor olacağız” dedi. Katılım Emeklilik, Türkiye’de kamuoyunun sigorta okuryazarlığı düzeyinin ve sigorta bilgisini etkileyen faktörlerin belirlenmesi, Türk halkının sigorta, risk ve emeklilik ile ilgili konulara yönelik algısının ölçülmesi amacıyla “Sigorta Okuryazarlığı Araştırması” gerçekleştirdi.

BES gelecek için güvence

Araştırma çıktılarının paylaşıldığı toplantıda konuşan Sincek, şunları anlattı: “Genel anlamda sigortanın her türlüsünün hayatın her alanını güvenceye alabildiğini ve özellikle BES’in geleceğimizin garantisi olduğunu anlatmamız gerekiyor... Finansal Okuryazarlık çatısı altına ‘Sigorta Okuryazarlığı’nın da alınması gerektiğine vurgu yapmak istedik. ‘Sigorta Okuryazarlığı’ kavramını da bundan böyle gündemde tutmalıyız. Çıktılar arasında aslında tüm durumumuzu özetleyen bir sonuç var. Halkımızın yüzde 72’si bireysel emeklilik ve özel sağlık sigortasının yarar sağladığını düşünüyor ama sigorta sahiplik oranının henüz yeterli seviyeye ulaşmadığını görüyoruz.”

Eğitim masrafları zorluyor

Ayhan Sincek, araştırmaya katılanların yüzde 73,4’ünün “Çocuğumuzun eğitim masraflarıyla ilgili kaygım var” dediğini ancak kaygısı olanların yüzde 76,3’ünün bu konuda bir şey yapmayı tercih etmediğini söyledi. Eğitimi güvence altına almak için Katılım Emeklilik’in ve birçok sigorta şirketinin eğitim sigortaları bulunduğunu vurgulayan Sincek, şöyle devam etti: “Oluşturulan demografik kırılımlar sonucunda, halkımızın yüzde 29’unun; bireysel emeklilik ve özel sağlık sigortasının yarar sağladığını düşündüğünü ancak bir sigorta ihtiyacı olduğunda ne yapacağını ve nereden bilgi alacağını bilmediğini öğrendik.”

Sigorta bilinirliği artırılacak

Ayhan Sincek, BES ve sigorta ürünleri ile ilgili daha bilgilendirici, daha ulaşılabilir materyaller üreteceklerini söyledi. Dijital kanalları sigorta okuryazarlığını artırıcı içeriklerle zenginleştireceklerini belirten Sincek, “İstanbul ile başlamayı hedeflediğimiz eğitimlerimizle Türk halkının ve ekonomimizin ihtiyaç duyduğu tasarruf algısına katkı sağlayacağımıza ve geleceğimizi güvenceye alacağımıza inancımız tam” dedi.

Kaynak: Yeni Şafak