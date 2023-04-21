Dolarda şok tepki! İslam Memiş en doğru tarihi açıkladı, rakam verdi: Doları bozdurmayı düşünenler... Dolar çağrısı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş elinde dövizi olanlara uyarıda bulundu. Doların yükseleceği tarihi açıklayan Memiş, yorumlarıyla akılları karıştırdı.

Son günlerde piyasalarda dengeler değişmeye başladı. Altın fiyatları önce dip yaparken şimdilerde yükselişe geçti. Bu süreçte dolar kurunda herhangi bir hareketlilik olmazken 19 TL’ye yakın sularda seyrini sürdürüyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolar kuruna ilişkin yeni tahminlerde bulundu.

İslam Memiş’ten peş peşe tahminler

Haber Eko’da yer alan habere göre, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş piyasalarla ilgili görüşlerini paylaştı. Enflasyon rakamlarının yüksek gelmeye devam edeceğini söyleyen Memiş, bu durumun sadece Türkiye nezdinde değil dünya için genel bir problem olduğunu belirtti.

Yaz aylarında kuru gıdalarda kıtlık yaşanmasını beklediğini, bu nedenle dolar kuruna dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti. Memiş’in verdiği son dakika bilgisine göre, dolar kurunun yeniden 20 TL seviyelerine yükselmesi durumunda enflasyonun tetikleneceği söylendi.

Yüksek enflasyon rakamlarının vatandaşları zor fürumda bırakacağının altını çizen Memiş, Kur Korumalı sistemi devam ettiği için Merkez Bankası’nın bankaları kontrol altına aldığını ve bunun da dolar kurunu baskıladığını söyledi.

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Dolar kurunda değişim için tarih verdi.

Uzun süredir sabit hareketini devam eden dolar kuru için de bir tahminde bulunan İslam Memiş, vatandaşların enflasyon karşısında parasının değerini korumak için dövize yüklendiğini belirtti. Öte yandan Memiş, döviz kurunda Haziran ayından sonra büyük bir değişim yaşanacağını düşündüğünü vurgulayarak yatırımcılara bu tarihten sonra dikkatli olmaları konusunda uyarı yaptı.

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