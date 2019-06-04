Dolarda sert düşüş! Bayramın ilk gününe 5,83 seviyelerinden başlayan dolar kuru sabah saatlerindeki yükselişinin ardından şu sıralar 5,78 seviyelerine düştü.

Yeni güne 5,83 seviyesinden başlayan dolar kuru sabah saatlerindeki kısa süreli yükselişin ardından yönünü aşağı doğru çevirdi. Sabah 09.30 civarında gün içi en yüksek seviyesi olan 5,86'yı gören dolar, öğle saatlerine doğru düşüşe geçti. Dolar kuru şu sıralar 5,78 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro ise 6,50'den alıcı buluyor. Yurt içi piyasalar tatilde Analistler, bugün Ramazan Bayramı'nın birinci günü dolayısıyla yurt içinde piyasalarda işlem gerçekleşmediğini belirterek, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'in konuşmasının takip edileceğini söyledi.

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