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Ekonomi Dolarda Rusya etkisi! Dünden bugüne...
Ekonomi

Dolarda Rusya etkisi! Dünden bugüne...

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim yükselirken 'savaş tehdidi' nedeniyle piyasalarda hareketli saatler yaşanıyor. Dün 13,67 liradan kapanan dolar kuru şu sıralarda 13,85 liranın üzerinde seyrediyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-22 17:47:00 -
Dolarda Rusya etkisi! Dünden bugüne...

Piyasalarda Rusya - Ukrayna gerilimiyle risk iştahı düşerken doların küresel çapta değer kazanması TL'de de hissedildi. Dün 13.67 seviyesinde kapanan dolar/TL kuru 22 Şubat sabahı 13.80 üzerini test ettikten sonra 13.75'e geriledi ancak öğleden sonra satışlar devam etti ve kur 13.85 üzerinde seyrediyor.

Dolar/TL ise bir süredir gözlenen yatay hareket dün Rusya - Ukrayna gerilimiyle yüzde 0,1'lik artışla kuru 13,6760'a taşıdı.

Kur bugün bankalararası piyasanın açılışında 13,6530 seviyelerinde işlem görmeye başladı ancak Rusya - Ukrayna arasındaki gerilim nedeniyle küresel piyasalarda dolar endeksi yükselirken, dolar/TL cephesinde de sınırlı yükseliş yaşandı.

Dolar/TL bir süre 13.80 üzerini test ettikten sonra 13.75 bandına çekildi ancak öğleden sonra satışlar devam etti ve kur 13.85 üzerinde seyrediyor

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