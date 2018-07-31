Dolarda köpüksüz ayar vakti

AA Finans Masası’na konuk olan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kaan, kısa bir süre önce Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın düzenlediği istişare toplantısında kendisinin de yer aldığının hatırlatılması üzerine, Albayrak’ın konuya çok hakim olduğunu gördüklerini vurguladı. Albayrak’ın çok kararlı olduğunu, TCMB ve dövizle ilgili açıklamaların tek elden çıkmasının çok önemli olduğunun ifade edildiğini kaydeden Kaan, Albayrak’ın istikrarın ve büyümenin bir arada yürütülebileceğini ifade ettiğini söyledi.

DOLAR KURU 4,30 TL

Faiz, kur ve enflasyonun hep konuşulduğunu, ancak bunların asıl unsurunun enflasyon olduğunu, enflasyon kontrol altına alınmadığı takdirde diğerlerinin de kontrol altına alınmayacağını vurguladı.

Dolar kurunu şu anda maksimum 4,30 lira gibi düşündüklerini belirten Kaan, bunun üstü kurun köpük olduğunu söyledi.

Bazı aktörlerin Türkiye’de devamlı kur ve faiz çıpasını uyguladığını aktaran Kaan, faizlerin mevcut seviyesinin yatırımların sürdürülebilmesi ve borçların döndürülebilmesi için sorun teşkil ettiğini dile getirdi.

“KURU, FAİZİN ARTIRILMASI İÇİN KULLANIYORLAR”

Bugün oran itibarıyla dünyanın en büyük ikinci faizinin Türkiye’de olduğunu belirten Kaan, bu faiz oranlarıyla yatırım yapmanın zor olduğunu vurguladı.

Kaan, “Kuru, faizin artırılması için kullanıyorlar ama Merkez Bankası artık bunu gördü. Bundan sonra bu işlemin artık olmayacağını ve bunun da yapılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bir ay gidiyor. Bir ay sonra kur tekrar yukarı çıkıyor. Artık yaptıklarının bu olduğu belli. Köpük olduğundan da bahsettik. Normalde şu anda 4,30’un üstü köpük. Onun için bunu daha fazla artması da zor. Ancak siyasi gerilmelerle bunu yapacaklardır. Bunun başka yolu yok. Ama kurun artması Türkiye ekonomisi için bir sıkıntı değil. Tek sıkıntı döviz bazlı borçlanan, döviz bazlı yatırım yapanlar için oluyor. Artık onlar da buna göre hareket etmek durumundalar” yorumunu yaptı.

MÜSİAD Başkanı Kaan, yıl sonu itibarıyla kurun 5 lira civarında olacağı öngörüsünde bulunarak, “MÜSİAD olarak üyelerimize borca dayalı değil, ortaklığa dayalı yapı öngörümüz var. Şu anda da projelerimiz var” dedi.