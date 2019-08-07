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Dolarda düşüş devam ediyor! Son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi

Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'i kur manipülatörü ilan etmesinin ardından Türk Lirası dahil gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında pozitif bir seyir izledi. Böylece dolari, TL karşısında son 4 ayın en düşük seviyesi olan 5.48'i gördü.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 13:31
Dolarda düşüş devam ediyor! Son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi

Dün, 5,50-5,59 bandında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, günü yüzde 0,9 değer kaybıyla 5,5205'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlayarak son dört ayın en düşük seviyesi olan 5,4861'i gördükten sonra saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kaybıyla 5,4990'dan işlem görüyor.

Şu dakikalarda avro/TL 6,1630 ile bir önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,4 altında alıcı buluyor. Sterlin/TL de yüzde 0,2 değer kaybıyla 6,6980 seviyesinde dengelendi.

Avro/dolar paritesi yatay seyirle 1,1202, dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 97,6 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin gelişmelerin piyasaların odağında olduğunu bildirdi. İki ülke arasında yaşanan restleşmeden sonra Çin Merkez Bankasının (PBoC) dolar/yuan paritesini 6,9996 olarak belirlemesinin olumlu bir adım olduğu kaydeden analistler, taraflardan gelen açıklamaların piyasalardaki tansiyonu düşürdüğünü ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de, mortgage başvuruları verilerinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,4860'ın destek, 5,6050'nin direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 13:31
  1. dolar/TL
  2. Dolar/TL kuru
  3. Dolar/TL ne kadar oldu?

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