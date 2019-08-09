Dolarda bayram havası! İşte son rakamlar

Dolar/TL, çarşamba günü yaşanan valor satışlarının ardından dün bayram öncesi klasik haline gelen satışlarla 5.45 altına kadar inerek son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi.

TL, yüksek faizi getirisi ve bayram öncesi daha da sıklaşan carry trade imkanı nedeniyle dolar karşısında değer kazanmayı sürdürüyor.

ABD ve Çin arasındaki ticaret ve kur savaşlarının küresel piyasaları baskılamasına karşın, küresel düşük faiz beklentileri gelişmekte olan piyasalara yönelik risk iştahını artırıyor ve TL pozitif ayrışmaya devam ediyor.

Bankacılar artan risk iştahı ve getiri arayışının, geçen yıllarda gelişmekte olan ülkelerin oldukça üzerinde değer kaybeden TL için daha da pozitif olduğuna dikkat çekiyorlar. Nominal ve reel olarak, gelişmekte olan ülkelerin üzerinde getiriyi son faiz indirimine rağmen sunabilen TL, gelişmekte olan ülke para birimleri arasında öne çıkmaya devam ediyor.

ABD ile ilişkilere yönelik endişelerin azalması, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı operasyonuna hazırlanmasının ikili ilişkilerdeki risk algısını yükseltmesine rağmen güvenli bölge ve müşterek harekat merkezinde anlaşılması, S-400 konusunun şimdilik geride kalması da TL'yi destekliyor.

9 Ağustos günü dolar/TL güne 5.4780 ile başlıyor. Euro ise 6.13 seviyesinde. Altın fiyatı spot piyasada 1500 doların üzerinde, gram altın ise 265 lirayı geçti.