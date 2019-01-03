Dolara neler oluyor? 5.87'yi test etti

Dolar/TL kuru dün gece Asya piyasalarından satış atağı yedi, Japonya piyasalarının tatil olması nedeniyle kapalı kalmasi hacimsiz işlemlerde dolar kurunu 5.8788 seviyesine kadar çıkarak 15 Ekim'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Neden yükseldi?

Dolar/TL'de bu yükselişin, uluslararası piyasalarda görülen volatiliteden dolayı riskten kaçış ve Asya'daki hacimsiz işlemlerde algoritmaların tetiklenmesi olarak gösteriliyor.

Hatalı işlem mi?

Japon Yeni'nin dün hatalı işlemlerle dolar karşısında yüzde 3.7 düşüşle 105'in altını gördüğü ileri sürüldü. TL'nin dolar karşısında yüzde 9 düşüşle 5.88'i test etmesinin nedeninin de Asya piyasalarındaki hatalı işlemler olduğu iddia edildi.

Dolar güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 5,4580 liradan, avro 6,2090 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 5,4560 liradan alınan dolar, 5,4580 liradan satılıyor. 6,2070 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,2090 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,3830 lira, avronun satış fiyatı ise 6,1220 lira olmuştu.