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Dolara karşı Türkiye ile Çin arasında dev ortaklık!

Kur saldırılarına karşı yerli para atağına başlayan Türkiye, Çin ile ticarette 'yuan' dönemine giriyor.3. Nükleer Santral ihalesinin de yuanla yapılacağı söyleniyor. Aynı zamanda Çinli turist için WeChat aplikasyonu devreye alınacak.

05 Ağustos 2018 Pazar 12:20
Dolara karşı Türkiye ile Çin arasında dev ortaklık!

Türkiye'yi kur saldırılarının hedefinden çıkarmak için atılacak adımlardan biri de turizm ve enerji sektörlerinde hayata geçirilecek. ABD ile yaşanan ‘Brunson’ gerginliğinin ardından tırmandırılan dolar kurunun ekonomideki baskısını azaltmak için yuanla borçlanma planlayan Türkiye, turizmde Çinli turistlerin rahat alışveriş yapmaları amacıyla WeChat aplikasyonunu devreye alacak.

Çinli turistler, Türkiye'deki alışverişlerini kendi para birimleri yuan ile yapabilecek. Sabah'tan Betül Alakent'in haberine göre; Bunun için geçen yıl Türkiye pazarına giren Bank of China ile Çin Endüstri ve Ticaret Bankası (ICBC) çalışmalarını hızlandırdı. Enerjide de Çinlilerle yapılması planlanan ve 30 milyar dolarlık yatırım öngörülen 3. Nükleer Santrali ihalesinin yuanla yapılacağı belirtiliyor.

WECHAT HAYATA GEÇECEK

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 100 günlük icraat programında Çin'le ilgili atılacak adımlara yer verildi. Turizm Bakanlığı'nın hazırladığı 'Çin Eylem Planı'na göre, Çin'in en büyük havayolu şirketi China Southern'ın Ocak 2019'da Türkiye'ye uçmasıyla birlikte gelecek yıl 500 bin Çinli turiste ulaşılması hedefleniyor.

Kredi kartı kullanmayan ve harcamalarının yüzde 78'ini WeChat üzerinden yapan Çinlilerin rahat alışveriş yapabilmeleri için WeChat aplikasyonunun uygulamaya alınması planlanıyor. Hükümet, ulaşım ve finans alanında yapacağı çalışmalarla 2023'te 1 milyon Çinli turist hedefliyor.

ADIYAMAN, ANTEP VE URFA'YA GELECEKLER

Turizmdeki eylem planını değerlendiren Dorak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Serdar Körükçü, bu yıl 250 bin Çinli turist hedefinin gerçekleşeceğini belirterek, "2019'da bu sayı yapılacak çalışmalarla ikiye katlanacak" dedi. Çin'deki tanıtım çalışmaları için fuarlardan ziyade workshop'lar yapılacağını anlatan Körükçü, "Çinliler daha çok Kapadokya ve Pamukkale'ye geliyor. Biz gelecek yıl UNESCO kültür mirasına giren Göbeklitepe'ye de 100 bine yakın Çinli turist getirmeyi hedefliyoruz. Çinliler gelecek yıl Urfa Göbeklitepe, Antep ve Adıyaman Nemrut turu yapacaklar. 2020'de de buna Mardin Midyat ve Kars'ı ekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

 

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 12:20
  1. Mardin
  2. Kars
  3. Adıyaman
  4. Türkiye
  5. Çin
  6. Dolar

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