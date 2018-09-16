THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

Dolara karşı bomba hamle! 1 Ocak 2023'e...

Hükümet, şirketleri kur farkı zararına karşı, hukuken koruyan önemli bir düzenleme yaptı.

16 Eylül 2018 Pazar 10:27
Dolara karşı bomba hamle! 1 Ocak 2023'e...

Dolar merkezli ekonomik saldırı operasyonuna karşı, Türk Lirası'nı ve reel sektörü korumak için, döviz sözleşmelerinin TL'ye çevrilmesinden stopaj oranlarının değiştirilmesine kadar birçok önemli kararı hayata geçiren hükümet, şirketleri kur farkı zararına karşı koruma adına bir düzenlemeye daha imza attı. Resmi Gazete'de dün yayımlanan yeni düzenlemeye göre, sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararları 1 Ocak 2023 tarihine kadar dikkate alınmayabilecek.

ZARAR KÂĞIT ÜZERİNDE
Merkez Bankası'nın açıkladığı rakamlara göre, reel sektörün döviz açık pozisyonu haziran sonu itibarıyla 215.9 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. O tarihten bu yana döviz kurunda yüzde 35 artış yaşanırken, şirketlerin kağıt üzerinde de olsa, kur farkı zararı 345.4 milyar liraya ulaştı. Fakat, yine Merkez Bankası verilerine göre reel sektör kısa vadede 4.1 milyar dolarlık döviz pozisyon fazlasına sahip bulunuyor.
Türkiye ekonomisini çökertmek için yapılan operasyonun hedefinde reel sektör bulunuyor. Döviz kurundaki artışın etkisiyle karşılaşılan kur farkı zararları, şirketlerin Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesi gereği sermaye kaybına uğramasına neden olurken, bu durum küçülmeye kadar gidiyordu.

Yapılan düzenleme ile kur farkı zararlarının sermaye kaybı ve borca batık durumunun tespitinde dikkate alınmayacak olması, ekonomiye yapılan operasyonu da bertaraf edecek..

Haber Tarihi: 16 Eylül 2018 Pazar 10:27
  1. dolar kuru

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    57 yıl önce cuntacılar tarafından idam edildiler! Başkan Erdoğan'dan 'Menderes' mesajı
    1. 57 yıl önce cuntacılar tarafından idam..
    2. TİGEM’e içkici müdire atandı
    3. Turuncu listedeki terörist öldürüldü
    4. Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı..
    5. Bıçakla yaralanan vatandaş, yürüyerek..
    6. Süresiz nafaka ikinci evliliği de..
    7. AK Parti İstanbul ve Ankara büyükşehir..
    8. Burdur'da feci kaza! Otomobilin motoru..
    9. 1634 yıllık tarihi Taşköprü'yü, sprey..
    10. "Çocuklarımız ilk derse uykulu ve aç..
    11. Erdoğan: Tarihi değişikliğe..
    12. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlü Ayşe..
    13. Soluduğumuz havanın kalitesi daha da..
    14. AK Parti İBB adayı belli oldu mu?..
    15. Cüneyt Çakır'a Şampiyonlar Ligi'nde..
    16. Galatasaray - Lokomotiv Moskova..
    17. AK Parti'nin İBB adayı Süleyman Soylu..
    18. Başkanlık sistemine niye geçtik? İçki..
    19. Cerablus'ta bombalı saldırı! 10 yaralı
    20. Güçlü Türkiye’den güçlü MİT doğdu
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Metiner 'Kimse gücenmesin' deyip Meclis'teki israfı anlattı
    Metiner 'Kimse gücenmesin' deyip Meclis'teki israfı anlattı
    Erdoğan'ın 'döviz' kararına Ali Koç'tan tuhaf yorum!
    Erdoğan'ın 'döviz' kararına Ali Koç'tan tuhaf yorum!
    HDP'nin 3. Havalimanı provokasyonuna işçilerden tepki: Burası siyaset yeri değil işyeri
    HDP'nin 3. Havalimanı provokasyonuna işçilerden tepki: Burası siyaset yeri değil işyeri

    Günün Karikatürü

    16 Eylül 2018
    Amerikalı yazar asıl meseleyi açıkladı: “İsrail’e karşı duruyor İslam’a yöneliyorsunuz”
    Amerikalı yazar asıl meseleyi açıkladı: “İsrail’e karşı duruyor İslam’a yöneliyorsunuz”
    Müslümanlara skandal taahhüt! "Oğlum cumaya gitmeyecek"
    Müslümanlara skandal taahhüt! "Oğlum cumaya gitmeyecek"