Dolara karşı atak sürüyor! Dijital rublenin logosu onaylandı

Rusya Merkez Bankası, uzun süredir üzerinde çalıştığı dijital ruble projesi için hazırladığı logosunu onaylarak, resmi internet sayfasından paylaştı.

Dijital ruble logosu, mercan kırmızısı ve beyaz renklere sahip daire içinde bir ruble işaretinden oluşurken, yapılan açıklamada, “Rusya Merkez Bankası Yönetim Kurulu, ulusal dijital para biriminin logosunu onayladı. Birbirine bağlı iki öğeden oluşan logoda rublenin işareti ve onu çerçeveleyen daire, bir yandan geleneksel madeni parayı anımsatırken, diğer tarafta Rusya Merkez Bankası’nın logosunu yansıtıyor” ifadeleri kullanıldı.

Gazetemru'da yer alan habere göre, logonun ana renklerinin mercan kırmızısı (kırmızının bir tonu) ve beyaz olduğu, kırmızı zemin üzerine beyaz bir resimle birlikte tam tersi logonun da geçerli olduğu da eklendi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dış ticaret ödemelerinde yaşanan sorunlar nedeniyle uzun zamandır Merkez Bankası’nın üzerinde durduğu dijital ruble yasasını geçtiğimiz hafta onaylamıştı.

Açıklamada, Putin tarafından imzalanan yasayla birlikte dijital rublenin nakit ve gayri nakdi ruble ile birlikte ulusal para birimiyle ödemelerin üçüncü biçimi olacağı vurgulandı.

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Öte yandan dijital rublenin öncelikle ödemeler ve para transferleri için tasarlandığı belirtilirken, bu nedenle dijital ruble cinsinden vadeli mevduat hesabı açılması, faiz geliri elde edilmesi veya bu para formatında kredi alınmasının mümkün olmadığı da kaydedildi.

Vatandaşlar için dijital rubleyle para transferleri ve ödemelerde komisyon alınmaması planlanırken, işletmelerin dijital ruble cinsinden işlem ve ödeme kabul tarifelerinde ise yüzde 0,3’lük komisyon uygulanacağı öngörülüyor.

Dijital ruble platformunun yetkili operatörü Merkez Bankası olacak

Belgeye göre, Rusya Merkez Bankası’na dijital ruble platformunun işletmecisi statüsünün yanı sıra böyle bir ruble platformunun işleyişini organize etme ve sağlama işlevleri atanacak. Ayrıca, Merkez Bankası’nın dijital ruble güvenliği ve dijital ruble ile yapılan işlemlere ilişkin bilgilerin doğru muhasebeleştirilmesi sorumluluğu olacak.

Bu bağlamda Merkez Bankası Yönetim Kurulu’nun işlevleri genişletilirken, platform çerçevesinde sağlanan hizmetler için tarifelerin belirlenmesi, dijital ruble ile izin verilen işlemlerin listesi gibi detaylar düzenleyici tarafından organize edilecek.