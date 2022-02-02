Dolara ilk darbe resmen vuruldu! Tam 2 milyar dolar

Dolar kurunu stabil hale getiren ‘kur korumalı mevduat’a ilgi sürüyor. Haftanın ilk işlem günü olan 31 Ocak’ta şirketlerin 2 milyar dolar bozdurarak ‘kur korumalı hesap’ açtığı öğrenildi.



31 Ocak 2022 tarihi itibarıyla kur korumalı mevduat hesaplarında, döviz hesaplarından dönüşen tutar 102,5 milyar TL olmak üzere toplam büyüklük 258 milyar TL’yi aştı.

Söz konusu bakiyede, gerçek kişilerin payı 209 milyar TL ile yüzde 81’e ulaşırken, şirketler 49 milyar TL tutarla yüzde 19 pay aldı. Diğer taraftan haftanın ilk işlem gününde şirketlerin, bir günde (31 Ocak 2022) 2 milyar dolar bozdurarak kur korumalı TL mevduat hesabına geçtiği öğrenildi.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun dile getirdiği ‘Liralaşma Stratejisi’ ile Türk Lirası’na geçişin cazibesini artıran ve kapsamı genişleten yasal düzenlemeler devam ediyor. Bu kapsamda Merkez Bankası, yayımladığı iki ayrı tebliğle, bankaların mevduat hesabına uygulayacağı azami faiz oranını belirlemeye yetkili kılındı.