Dolara büyük darbe! Tam 11.5 milyar dolar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Aralık'taki Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı daha sonra şirketlerin ve yurtdışındaki Türk vatandaşlarının da kapsama alındığı Kur Korumalı Mevduat uygulaması, dövizden TL'ye geçişi hızlandırdı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre, 22 Aralık'ta 261 milyar 639 milyon dolar olan döviz hesaplarının büyüklüğü, 28 Ocak itibarıyla 11.5 milyar dolar azalarak 250 milyar 118 milyon dolarla 7 Temmuz 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

BDDK verilerine göre, döviz hesaplarında iki günde yaşanan düşüş 3 milyar 172 milyon oldu. 26 Ocak'ta 253 milyar 290 milyon dolar döviz hesapları, 28 Ocak'ta 250 milyar 118 milyon dolara indi.

Söz konusu 2 günde vatandaş 1 milyar 819 milyon dolar, şirketler ise 1 milyar 352 milyon dolar bozdurdu. Bireysel döviz hesapları 158.3 milyar dolarla 15 Nisan 2021'den, şirketlerin döviz hesapları ise 91.7 milyar dolarla 16 Temmuz 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

22 Aralık'tan bu yana vatandaş 5 milyar 343 milyon dolar, şirketlerse 6 milyar 178 milyon dolar sattı. Toplam satış 11.5 milyar dolar oldu. Döviz hesaplarında 20 Ocak'tan bu yana yaşanan çözülme 5.1 milyar dolara ulaştı.

TL'yi özendiren adımlar, bankacılık sektörünün mevduat yapısını değiştirdi. Dövizden kaçan yatırımcının TL'ye geçmesinin etkisiyle TL mevduat hacmi tarihi zirveye çıktı.

22 Aralık'tan bu yana TL mevduatlar ise 213 milyar lira artarak 2 trilyon 46 milyar liraya çıktı. 24 Aralık'ta 24 milyar liralık hacme sahip olan kur korumalı mevduatın büyüklüğü kur korumalı mevduatın büyüklüğü 31 Ocak itibarıyla 258 milyar liraya ulaştı.

Döviz hesaplarının toplam mevduat içerisindeki payı bu süreçte yüzde 70'den 62'ye geriledi.

Kaynak: Sabah