Dolara 5 TL oyunu

Faiz lobisi önceki gün 1-1,5 puanlık artıştan yanaydı. Merkez Bankası’nın rantiyecilere direnip politika faizini yüzde 17,75’te tutmasının ardından spekülatörler adeta saldırıya geçti. Dolar ve Euro bir gün içinde yüzde 3 değer kaydetti. Önceki gün Dolar 4,92 seviyesini zorlarken, Borsa İstanbul’da (BİST) peş peşe satışlar geldi. 10 senelik tahvil faizi yüzde 16,80’den yüzde 18.30’a çıktı.

TL TÜRÜNDEN MEVDUATLAR ARTMALI

5 senelik Türkiye risk primi (CDS) oranları 0,20 puan artışla 320 seviyesini gördü. Dün de dalgalı seyreden piyasalarda güvensizlik aşılamak için var güçleriyle çabalayan kesimler, bu defa uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch’in, “ABD’nin para politikasını öngörülenden hızlı sıkılaştırması kur ve borçlanma maliyetleri üzerinden Türk kuruluşları etkiler” açıklamasından yararlanmaya çalıştı. Ekonomi yönetimi, spekülasyonları önlemek için önemli adımlar atıyor. Bu adımlara yenilerinin eklenmesi gerektiğini belirten piyasa analisti İslam Memiş, önerilerini “Dolara bağımlılığımız geriye çekilmeli. Yerli yatırımcılar ikna edilmeli, TL türünden mevduatlar arttırılmalı” diye sıraladı. Memiş, şu şartlarda spekülatörleri belirlemenin ve yaptırım uygulamanın kolay olmadığını da dile getirdi.

DOLAR VE BİST’TE SERT HAREKETLER

Merkez Bankası’nın faiz kararı ile şaşırttığını kaydeden Memiş, “Yatırımcıların yüzde 80’i kur ile ürün ve hizmet fiyatlarının artışının ardından önemli bir adım atılacağını öngörüyordu. Bunlar faizin yüzde 1 artacağına ihtimal veriyordu. Hali ile faiz artışının gelmemesi dolar ve BİST tarafında sert oynamalara neden oldu” dedi. Memiş, ayrıca “Algı operasyonlarının da rolüyle dolarda 5 lira, altının gram fiyatında 205-210 lira seviyeleri görülebilir” tahmininde bulundu.

ÖNLEYİCİ TEDBİRLER ALINMALI

Spekülasyonlar reel sektörü rahatsız ediyor. İstanbul Tüccarlar Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İlker Önel, kur dalgalanmalarının dolar ile hammadde alan; TL ile satış yapan firmaları vurduğuna işaret ederek, “İvedilikle spekülasyonları önleyici tedbirler alınmalı” çağrısı yaptı. Önel, firmaların belirsizliği sevmediğini, stabil kur talep ettiğini de sözlerine ekledi.