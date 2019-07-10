Dolar yükseliyor mu? 1 Dolar ne kadar? Dolar ne kadar 10 Temmuz Çarşamba dolar alış satış fiyatı

Dolar yükseliyor mu? 1 Dolar ne kadar? Türkiye’nin ABD’ye S400 resti sonrası piyasalarda son durum merak ediliyor. Merkez Bankası’nın görevden alınması sonrası az da olsa yükselişe geçen dolarda son durum ne? Dolar 10 Temmuz Çarşamba gününe nasıl başladı? İşte dolar kurunda son durum.

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasının ardından yükselen dolar/TL 5,70'li seviyelerde dengelenmeye çalışırken, yeni başkan Uysal'ın olası mesajlarını bekleyen piyasalar S-400'lerin teslim tarihinin yaklaştığı bir ortamda bir yandan da ABD ile ilişkilerin seyrini izliyor. Kur, yeni güne 5,72 TL seviyelerinde başladı. Euro/TL ise 6,42 TL civarında yer alıyor.