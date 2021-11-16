Dolar yükselişini sürdürüyor! Kritik karar her şeyi belirleyecek
Dolar kuru, TCMB'nin faiz indirim döngüsüne girmesi ve ABD'den gelen yüksek enflasyon verileriyle başladığı yükselişini sürdürüyor. 16 Kasım sabahı 10.09 ile yeni tarihi zirvesini gören dolar/TL için gözler TCMB'nin perşembe günü vereceği faiz kararında
Dolar kuru haftanın ikinci işlem gününe de yükselişle başladı. Hafta sonu sığ piyasada ABD enflasyonunun beklentiyi aşmasıyla 10 TL'yi bandını kıran dolar/TL, 16 Kasım sabahı 10.0916 ile yeni tarihi zirvesini gördü. Euro ise 11.50'yi test ediyor.
Analistler TCMB'nin perşembe günkü kritk faiz kararı öncesinde 100 bp beklentinin TL üzerinde baskı yarattığını belirtiyor.