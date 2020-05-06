Dolar yükseldi, Cüneyt Özdemir'in sözleri gündeme geldi
Gazeteci Cüneyt Özdemir'in doların yükselmesiyle sevinç naraları atanlara yüklendiği videosu, sosyal medyada yeniden gündeme geldi.
Doların 7 TL'yi geçmesi, başarıları parmak ısırtan Türkiye'nin sendelemesi için pusuda bekleyenleri sevindirdi.
Bunun üzerine, Gazeteci Cüneyt Özdemir'in doların yükselmesiyle sevinç naraları atanlarla ilgili yayınladığı video sosyal medyada yeniden gündeme geldi.
Özdemir, videosunda "Hükümete muhalif olunca, mesela doların artmasına sevinip doların düşmesine üzülüyor. Hangi siyasi görüşte olduğunu bilmiyorum ama böyle düşünenlere bildiğiniz gerizekalı diyebiliriz." ifadelerini kullanmıştı.