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Gündem

Dolar yükseldi, Cüneyt Özdemir'in sözleri gündeme geldi

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in doların yükselmesiyle sevinç naraları atanlara yüklendiği videosu, sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 19:05:00 - 2020-05-06 19:10:08

Doların 7 TL'yi geçmesi, başarıları parmak ısırtan Türkiye'nin sendelemesi için pusuda bekleyenleri sevindirdi.

Bunun üzerine, Gazeteci Cüneyt Özdemir'in doların yükselmesiyle sevinç naraları atanlarla ilgili yayınladığı video sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

Özdemir, videosunda "Hükümete muhalif olunca, mesela doların artmasına sevinip doların düşmesine üzülüyor. Hangi siyasi görüşte olduğunu bilmiyorum ama böyle düşünenlere bildiğiniz gerizekalı diyebiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

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Yorumlar

Bedevi

Doğru söylüyor adam doların yükselmesine sevinmiyoruz tabi ki. Fakat şu haberi yapan arkadaşa soruyorum. "Başarıları parmak ısırtan(!)" Bir ülkede dolar nasıl 7 tl olur? İnsanları kendinizce aptal yerine koymayın. Kendinizi çok belli ediyorsunuz
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Eğitilebilir cinsten

Moron ya da embesil değil. Eğitilebilir cinsten. Kafasına vura vura...12 seçim yene yene.
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